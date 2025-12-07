آیت الله محامی: جهاد تبیین ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصطفی محامی گفت: همه افرادی که بهعنوان اعضای این قرارگاه گرد هم آمدهاند، کارگزار نظام اسلامی و خدمتگزار مردم هستند و این دو مسئولیت اقتضا میکند که در خط مقدم دفاع از نظام و مردم، با جدیت و تلاش مضاعف فعالیت شود و ارتباط و همافزایی میان نظام و مردم در ذیل ولایت امر در عرصههای مختلف بهروشنی قابل مشاهده است که یکی از نمونههای آن، جنگ دوازدهروزه بود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: طرح مفاهیم نظام و مردم بهمنزله جدایی این دو از یکدیگر نیست، هرچند دشمن در پی ایجاد یا القای چنین شکافی است، اما واقعیت آن است که مردم همواره همراه نظام بودهاند و مسئولان نیز ذیل ولایت فقیه پای کار ایستادهاند.
وی ادامه داد: امروز، بنا بر تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، دوران تهاجم فرهنگی، جنگ ترکیبی و جنگ شناختی است و دشمن تلاش دارد از طریق نفوذ در شناخت مردم و مسئولان به نظام ضربه وارد کند؛ ازاینرو، جهاد تبیین ضرورتی اجتنابناپذیر است که رهبر معظم انقلاب آن را یک فریضه الهی و واجب شرعی دانستهاند.
امام جمعه زاهدان با اشاره به میزان تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب افزود: آنگونه که شایسته است، از ظرفیت رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری استفاده نشده و با وجود تأکید بر ولایتمداری، در عمل بسیاری از بیانات ایشان در حد شعار باقی مانده است که موضوع جهاد تبیین نیز از همین موارد بهشمار میرود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: میزان تلاش ما در مسیر جهاد تبیین، آن هم تبیینی صحیح، عمیق و اقناعی، تا چه اندازه است؟ چه در سطح ملی و چه در مجموعههای استانی، چه مقدار برای این موضوع وقت گذاشته شده، برنامهریزی صورت گرفته و اقدام عملی انجام شده است؟ ️
وی ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده خاطرنشان کرد: هرچند اقدامات ارزشمندی صورت گرفته، اما ظرفیتهای بسیار بیشتری برای فعالیت وجود دارد که هنوز از آنها بهرهبرداری نشده است و ضروری است با تدبیر و هماهنگی، تقسیم کار روشنی میان دستگاهها انجام شود تا اقدامات از حالت تشریفاتی خارج شده و به نتایج ملموس و اثرگذار منجر شود و خروجیِ مطلوب، صرفاً افزایش تعداد جلسات نیست، بلکه میزان اقناع افکار عمومی و رفع شبهات معیار اصلی موفقیت است؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز سنجه اصلی فعالیتهای فرهنگی را خروجی اثرگذار دانستهاند.️
آیت الله محامی در ادامه با اشاره به شبهات مطرحشده در فضای استان بیان کرد: دشمن با انتشار شبهات مختلف، بهدنبال نفوذ در اذهان مردم است و بخشی از این شبهات، مختص استان سیستان و بلوچستان است؛ ازجمله طرح ادعاهایی درباره تبعیض، عملکرد مسئولان و میزان توجه به استان که لازم است پاسخهای دقیق، مستند و متقن برای آنها ارائه شود.
وی افزود: جهاد تبیین نیازمند برنامهریزی هم در حوزه شبهات عمومی کشور و هم در حوزه مسائل اختصاصی استان است و برای تحقق این مهم، هم تولید محتوای مناسب و هم تربیت نیروی انسانی توانمند ضرورت دارد و در جنگ شناختی، ابزار اصلی، محتوای اقناعکننده و بیان اثرگذار است و این مهم بدون سازماندهی نیروها و آموزش هدفمند محقق نخواهد شد.️
