اسماعیلی: راه برای دانش بنیان کردن سیستم حکمرانی کشور بسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در آئین امضا تفاهمنامه همکاری معاونت راهبردی رئیس جمهور و فرهنگستان علوم که در فرهنگستان علوم کشور برگزار میشد، خطاب به رئیس فرهنگستان علوم و اساتید حاضر در جلسه، گفت: اساتید حاضر در جلسه اگر راهی را برای حل مشکلات پیش بینی و معرفی کنند، ما در معاونت راهبردی شنونده هستیم. در عین حال غیر از کار جمعی که میکنیم ممکن است یک نفر در خصوص یک موضوع یک سخنی داشته باشد که گرهی را باز کند که از آن استقبال میکنیم.
وی با ذکر خاطرهای از چگونگی حضور خود در دولت، افزود: آقای رئیس جمهور در تلویزیون و در جلسه معارفه بنده گفتند که از اول دولت به بنده فشار میآوردند و من را به دولت معرفی میکردند که من به دولت بیایم. این اواخر هفتهای ۷ روز، یک ساعت و نیم تا دو ساعت با بنده صحبت میکردند که آخرش باز بنده نپذیرفتم و موقع خروج، ایشان گفتند که حالا که نپذیرفتید من یک جمله بگویم و آن اینکه آیا با حضور شما در دولت یک گره از این همه گرههایی ممکن است باز شود یا خیر و بنده گفتم ممکن است گرهای باز شود و آن را انکار نمیکنم، سپس رئیس جمهور در پاسخ گفتند، همین قدر امیدوارم در قیامت جواب ندهید لذا بیایید همان گره را باز کنید.
اسماعیلی اظهار کرد: میخواهم به دوستان عزیزم این عرض را داشته باشم که ممکن است با یک جمله شما یک گرهای باز شود، هر چند منتها گرههایی که شما اساتید باز میکنید گرههای کور، مانده و کهنه شده است، لذا میخواهیم از شما خواهش کنیم هم از محصولاتی که اینجا وجود دارد ما در معاونت راهبردی، به صورت انفرادی و هم جمعی استفاده کنیم.
معاونت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: هم میتوانیم موضوعات مشترکی تعریف کنیم و نیز هم اندیشی و سمینار داشته باشیم و به صورت مشترک محصولاتی را تولید کنیم.
وی در ادامه ضمن دعوت از اعضای فرهنگستان علوم برای تعامل بیشتر با معاونت راهبردی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: انشاءالله شما هم به معاونت تشریف بیاورید و ظرفیتهای آنجا را ملاحظه کنید و مجموعاً فکر میکنم که با توجه به حسنظنّی که وجود دارد، من خود را ملزم میدانم به کثرت حضور در میان علما و فکر میکنم راه برای دانش بنیان کردن سیستم حکمرانی کشور خیلی بسته نباشد و به کمک شما بتوانیم بخشی از مشکلات کشور را حل کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: یک تفاهمنامه مقدماتی که دوستان زحمت کشیدند و آماده کردند که این برای آغاز کار است و برای بقای آن هر طور که صلاح بدانید بنده در خدمت شما هستیم و انشاءالله یک کارگروه مشترک داده و یا جلسات منظم و مرتبی را تشکیل دهیم و بتوانیم آن ایدهای را که در ذهنمان است انشاءالله عملیاتی کنیم.
شایان ذکر است، امروز دوشنبه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری معاونت راهبردی رئیس جمهور و فرهنگستان علوم در محل ساختمان فرهنگستان علوم برگزار شد.
