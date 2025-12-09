  1. سیاست
اعلام وصول سؤالات نمایندگان از وزیر کار

سؤالات نمایندگان از وزیر کار درباره شستا، تاپیکو و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد زیر اعلام وصول شد:

سوال ملی محمد خوش‌سیما نماینده گرمی و جمعی از نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره بی‌توجهی به شرکت شستا در حوزه طرح‌های راکد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید.

سوال ملی زینب قیصری نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد بلاتکلیفی و نبود ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو.

سوال ملی رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

