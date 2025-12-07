بیاتی: بیش از ۲۰۰ آیه در قرآن کریم به مسئله عفاف پرداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی بیاتی شامگاه شنبه در نشست تخصصی زیست عفیفانه با مبلغین امور مساجد در مشهد بر ضرورت شناخت طراحی الهی و نبوی در مسئله حجاب، بازگشت به سیر نزول آیات عفاف و حجاب و بهرهگیری از راهحلهای واقعبینانه برای اصلاح وضع موجود تأکید کرد.
مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه با اشاره به تجربههای گذشته در مدیریت موجهای فرهنگی گفت: برخی آسیبها بهصورت دفعی در جامعه شیوع مییابد و نمیتوان تنها با اقدامات ظاهری آن را کنترل کرد. باید جذابیت اجتماعی الگوهای نادرست را کاهش داد و کلاس نمایشی آنها را برهم زد.
وی با بیان اینکه مسئله عفاف و حجاب محدود به ظاهر نیست و لایههای عمیقتری دارد، افزود: پرداختن به خویشتنداری جنسی، تربیت جنسی و مقدمات رفتاری مرتبط با عفاف ضروری است. برخی مرزهای دینی در جامعه شکسته شده و تا زمانی که این زیرساختها ترمیم نشود، اکتفا به ظاهر مسئله راهگشا نخواهد بود.
بیاتی با تأکید بر «طراحی خدا و پیامبر» در مسئله حجاب تصریح کرد: در قرآن تنها سه آیه درباره پوشش زنان وجود دارد، اما بیش از دویست آیه به عفاف پرداخته است. این فاصله نشان میدهد پیش از ورود به حکم پوشش، باید زمینههای روحی، تربیتی و اجتماعی شکل بگیرد؛ همان مسیری که پیامبر اکرم طی کردند.
مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه با تبیین سیر نزول احکام حجاب ادامه داد: نخستین آیه حجاب درباره همسران پیامبر و آن هم در مدینه نازل شد؛ یعنی پس از سیزده سال زمینهسازی تربیتی و اجتماعی. مبلغ دین باید بداند خدا و رسول چه طرح و روندی را برای این موضوع مقرر کردهاند و نمیتوان حکم را جدا از مسیر تدریجی آن روایت کرد.
وی سه آیه مرتبط با حجاب را چنین برشمرد و گفت: حجاب شرعی (روسری)، حجاب برتر (چادر) و حجاب فراتر (پشت پرده)، و افزود: شناخت این سه لایه و نسبتسنجی آنها با شرایط امروز بخش مهمی از مسئولیت تبلیغی مبلغین است.
بیاتی با انتقاد از رویکردهای کوتاهمدت و صرفاً اداری در مواجهه با مسائل فرهنگی گفت: اصلاح باید از ریشه و مطابق با منطق قرآن آغاز شود، همانگونه که کتاب الهی ابتدا عفاف، سپس خانواده و در نهایت پوشش را مطرح میکند.
مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه تأکید کرد: اگر ملاک عمل ما قرآن و سیره پیامبر نباشد، تبلیغ دین به بیان سلیقه شخصی تقلیل مییابد و این امری است که باید پاسخگوی آن در قیامت بود.
