بهبود مصرف انرژی در خراسان جنوبی؛ ضرورت رعایت الگوی مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی اظهار داشت: بهبود وضعیت مصرف انرژی نتیجه همراهی مردم و تلاش همه دستگاههاست اما این موفقیت نباید موجب غفلت از ضرورت رعایت الگوی مصرف شود.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی، افزود: فرمانداران باید از ظرفیتهای موجود برای ترویج استفاده صحیح از انرژی بهره بگیرند و همکاری ائمه جمعه و جماعت در این زمینه ضروری است.
به گفته وی، تنظیم دمای محیط زندگی در فصل سرد مشابه آنچه در فصل گرم انجام میشود، نیازمند اطلاعرسانی و فرهنگسازی مستمر است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طرح کاهش روشنایی پارکها و معابر، گفت: اجرای این طرح باید با رعایت کامل ملاحظات امنیتی و اجتماعی و تنها با هماهنگی شهرداریها و نیروی انتظامی صورت گیرد تا خللی در امنیت و آسایش مردم ایجاد نشود.
رسیدگی فوری به مشکلات سوخت مدارس
فرهادی همچنین به مشکل سوخت برخی مدارس اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که فرمانداران وضعیت مدارس را تأیید کنند، تأمین سوخت آنها انجام خواهد شد و آموزش و پرورش موظف است موانع باقیمانده را برطرف کند.
وی خواستار ارسال فوری فهرست مدارس دارای مشکل شد و تأکید کرد: همه اقدامات باید بهگونهای باشد که هیچ اختلالی در روند تحصیل دانشآموزان به وجود نیاید.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی گفت: همدلی، فرهنگسازی و مدیریت صحیح مصرف انرژی، کلید تداوم موفقیتهای استان در این حوزه است.
