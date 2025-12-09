  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

بیشترین بارش خوزستان در ایستگاه بستان ثبت شد

اهواز – اداره‌کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته (تا ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۱۸ آذر)، بیشترین میزان بارش در ایستگاه بستان با ثبت ۱۲.۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره ۲۴ ساعته منتهی به صبح امروز دوشنبه، بارش‌های پراکنده در شمال و جنوب استان به وقوع پیوست.

شوش (۸.۰ میلی‌متر)، ماهشهر (۵.۷)، دزفول (۲.۸)، اندیمشک (۲.۵)، رامشیر (۱.۴) و شادگان (۱.۰ میلی‌متر). همچنین در ایستگاه‌های امیدیه (۰.۷)، دزپارت (۰.۵)، کشاورزی اهواز (۰.۴)، آبادان (۰.۳)، آغاجاری (۰.۳)، رامهرمز (۰.۳) و ایذه (۰.۲)، بارش‌های سبک گزارش شده است.

در برخی مناطق از جمله اهواز، شوشتر، گتوند و مسجدسلیمان تنها بارش ناچیز ثبت شد و سایر ایستگاه‌ها طی این دوره بدون بارش بودند.

    • علی IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      28 3
      پاسخ
      خداراهزاربارشکران شاءالله که رحمت الهی برهمه اهل زمین ساری وجاری شود
    • داریوش IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      14 0
      پاسخ
      پیش ما الان هم داره بارون میاد از صبح تا الان یه دست و عالی حسابی خیابون ها رو آب گرفته
    • عزیز اطاجان IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      12 8
      پاسخ
      اهواز که مثل همیشه خبری از باران نیست فقط مسیرها و راهها را گل آلود کرد من نمیدونم تقسیمات خداوند بر روی بنده هاش چه شکلی هستش...سهم ما که از نعمتهاش از جمله نفت و باران و .... چیزی جز فقر و اجحاف و جفاف و خشکسالی نیست!!!!
    • ـــــــ IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 3
      پاسخ
      خیلی خوب بود
    • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      من رامشیر خوزستانم بارندکی خیلی کم و پراکنده بود که حتی زمین خیس نکردگویا اصلا بارون نزده خیلی هوا خراب و پر از گرد و خاک مریضی زیاد شده باید مردم احتیاط کنن امیدوارم ک به خواست خدا باران رحمتش شامل حال همه مردم شود
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خدایا هزاران بار شکرت
    • Rain IE ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت عزیزان جان دست 💐 درد نکند باتشکر از لطف شما عالی_
    • Esnaeil IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بارندگی در مسجدسلیمان ناچیز نبود عالی بود لطفاً اطلاع رسانی غلط نکنید

