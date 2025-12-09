بیشترین بارش خوزستان در ایستگاه بستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره ۲۴ ساعته منتهی به صبح امروز دوشنبه، بارشهای پراکنده در شمال و جنوب استان به وقوع پیوست.
شوش (۸.۰ میلیمتر)، ماهشهر (۵.۷)، دزفول (۲.۸)، اندیمشک (۲.۵)، رامشیر (۱.۴) و شادگان (۱.۰ میلیمتر). همچنین در ایستگاههای امیدیه (۰.۷)، دزپارت (۰.۵)، کشاورزی اهواز (۰.۴)، آبادان (۰.۳)، آغاجاری (۰.۳)، رامهرمز (۰.۳) و ایذه (۰.۲)، بارشهای سبک گزارش شده است.
در برخی مناطق از جمله اهواز، شوشتر، گتوند و مسجدسلیمان تنها بارش ناچیز ثبت شد و سایر ایستگاهها طی این دوره بدون بارش بودند.
نظر شما