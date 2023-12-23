ثبت بارندگی در ۱۱ شهر خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه میزان بارش باران در شهر حسینیه اندیمشک ۱۰.۳ میلی متر به ثبت رسید.
وی افزود: همچنین میزان بارندگی در شهرهای صفی آباد دزفول ۹.۳، شوش ۷، بستان ۶.۱، لالی ۵.۷، کشاورزی اهواز ۵.۱ میلی متر ثبت شد.
سبزه زاری ادامه داد: در ایستگاههای باران سنجی مسجدسلیمان و ایذه ۲.۸، دهدز ۲.۷، شوشتر و گتوند ۲.۶ میلی متر بارش باران گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی تا اواسط روز یکشنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد بود.
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