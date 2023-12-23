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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

ثبت بارندگی در ۱۱ شهر خوزستان

ثبت بارندگی در ۱۱ شهر خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از ثبت بارش باران در ۱۱ شهر استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه میزان بارش باران در شهر حسینیه اندیمشک ۱۰.۳ میلی متر به ثبت رسید.

وی افزود: همچنین میزان بارندگی در شهرهای صفی آباد دزفول ۹.۳، شوش ۷، بستان ۶.۱، لالی ۵.۷، کشاورزی اهواز ۵.۱ میلی متر ثبت شد.

سبزه زاری ادامه داد: در ایستگاه‌های باران سنجی مسجدسلیمان و ایذه ۲.۸، دهدز ۲.۷، شوشتر و گتوند ۲.۶ میلی متر بارش باران گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی تا اواسط روز یکشنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد بود.

کد مطلب 5973965

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    نظرات

    • AT ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      1 0
      پاسخ
      آقای سبزوار گفتی شمال و شرق خوزستان بارندگی هست کودامونو پاشیدیم دریغ از یک قطره خدا بگم چیکارت کنه بیچارمون کردی هزینه کارگروکودامونو کی باید پرداخت کنه

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