ثبت بارندگی در ۱۱ شهر خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه میزان بارش باران در شهر حسینیه اندیمشک ۱۰.۳ میلی متر به ثبت رسید.

وی افزود: همچنین میزان بارندگی در شهرهای صفی آباد دزفول ۹.۳، شوش ۷، بستان ۶.۱، لالی ۵.۷، کشاورزی اهواز ۵.۱ میلی متر ثبت شد.

سبزه زاری ادامه داد: در ایستگاه‌های باران سنجی مسجدسلیمان و ایذه ۲.۸، دهدز ۲.۷، شوشتر و گتوند ۲.۶ میلی متر بارش باران گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی تا اواسط روز یکشنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد بود.