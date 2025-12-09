چه خبر از پیش بینی قیمت الماس؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، شرکت روسی آلروسا، که در زمینه استخراج و تولید الماس فعالیت می‌کند، اعلام کرد که به خاطر کمبود عرضه این سنگ گرانبها به بازار جهانی قیمت آن افزایش خواهد یافت.

در گزارش این شرکت آمده است که کاهش استخراج الماس در جهان در کنار روند قیمتی این سنگ گرانبها طی سال‌های آینده حاکی از آن است که در آینده نزدیک شاهد کمبود عرضه الماس به بازار جهانی خواهیم بود.

این شرکت روس که در حوزه تراش الماس هم فعالیت می‌کند تاکید کرده که با توجه به شرایط پیش آمده انتظار می‌رود قیمت الماس هم افزایش یابد.