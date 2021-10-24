به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گزارشات حاکی از آن است که با تشدید بحران جهانی انرژی نیودهلی به دنبال ایجاد ذخایر استراتژیک گاز و زغال‌سنگ وارداتی برای مقابله با کمبود انرژی در آینده است.

هند در حال حاضر با بحران کمبود زغال‌سنگ دست به گریبان است که به علت بازگشت اقتصاد این کشور از پاندمی کرونا و افزایش تقاضای برق ناشی از آن و همچنین افت میزان واردات تحت تأثیر قیمت‌های بالای جهانی، به وجود آمده است.

علی‌رغم رکورد زنی تولید زغال‌سنگ توسط شرکت ملی زغال‌سنگ هند (کول ایندیا)، که بزرگترین شرکت معدنی تولیدکننده زغال‌سنگ در جهان است، برخی مناطق هند با قطع ۱۴ ساعته برق در روز روبرو شده‌اند.

آکول کومار، وزیر نیروی هند در کنفرانس نیروی آسیا گفت: با توجه به این شرایط بگذارید در مورد داشتن ذخایر استراتژیک گاز و زغال‌سنگ وارداتی فکر و مذاکره کنیم تا اقتصاد بتواند شوک‌های به وجود آمده در زنجیره عرضه را به مدت حدود یک ماه تحمل کند.

طبق آخرین گزارشات ۷۰ درصد تولید برق هند با زغال‌سنگ انجام می‌شود و از ۱۳۵ نیروگاه زغال‌سنگی این کشور ذخایر اغلب آنها تنها کفاف ۳ روز تولید برق را می‌دهد.

کومار گفت: اگر ما یک استراتژی درست و حسابی نداشته باشیم قیمت‌های بالا باعث می‌شوند امنیت انرژی هند بسیار چالش برانگیز باشد.

هند دومین واردکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان است و در حال حاضر چهارمین ذخایر بزرگ زغال‌سنگ جهان را در اختیار دارد.

قبل از پاندمی کرونا هند هر ماه ۲۱ میلیون تن زغال‌سنگ وارد می‌کرد و از این میزان ۶ میلیون تن آن را به تولید برق تخصیص می‌داد.