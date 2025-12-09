سه فروند هواپیما پس از تعمیرات تخصصی به خطوط پروازی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از بازگشت و الحاق سه فروند هواپیما به خطوط پروازی پس از انجام تعمیرات تخصصی در دو هفته گذشته خبر داد. در این فرایند، موتور، ارابه فرود و سایر قطعات هواپیما بررسی و پس از انجام آزمون‌های فنی و مهندسی موردنیاز، این هواپیماها وارد چرخه عملیات پروازی شدند؛ اقدامی که به طور مستقیم ظرفیت عملیاتی و توان پاسخ‌گویی شرکت به نیازهای پروازی را ارتقا داده است.

هواپیماهای بازگشته شامل یک فروند ایرباس A۳۱۰، یک فروند فوکر F۱۰۰ و یک فروند بوئینگ ۷۴۷ باری هستند که با تلاش متخصصان مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پس از طی مراحل دقیق فنی مجدداً به ناوگان ملحق شدند.

ایرباس A۳۱۰ که برای انجام چک نیمه‌سنگین (C-Check) به آشیانه منتقل شده بود، پس از بازرسی‌های غیرمخرب (NDT) نیاز به تعمیر موتور داشت. این موتور توسط متخصصان کارگاه موتور تعمیر و پس از اتمام مراحل، دوباره بر روی هواپیما نصب شد. این هواپیما در کنار ایرباس A۳۰۰-۶۰۰، در بخش جابه‌جایی زائران به عربستان فعالیت خواهد کرد.

هواپیمای فوکر F۱۰۰ نیز پس از تعویض موتور و ارابه فرود، با انجام تست‌های تکمیلی و رفع محدودیت‌های فنی، دوباره آماده انجام پروازهای برنامه‌ای شد.

همچنین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری نیز کمتر از ۸ روز پس از انجام تعمیرات موتور، بازرسی‌های فنی و آزمون‌های الزامی، آماده بازگشت به چرخه حمل‌ونقل هوایی شد. این هواپیما سهم مهمی در جابه‌جایی بار توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد.

۳۴۴ صندلی جدید اضافه شد

این اقدامات در راستای تأکید مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش ظرفیت صندلی و ارائه خدمات پروازی مطلوب انجام شده و نتیجه توانمندی و ظرفیت‌های فنی و مدیریت مؤثر منابع است. با ورود این سه فروند هواپیما به ناوگان، ۳۴۴ صندلی به ظرفیت صندلی‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی افزوده شد است.