ذاکری: مجموع سوانح ریلی نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران در چهارمین جلسه کارگروه ارتقا ایمنی و مدیریت بحران راه آهن با تأکید بر بررسی فنی بهموقع و منظم واگنها و لکوموتیوهای باری و مسافری گفت: با توجه به افزایش ۱۲ درصدی تناژ بارگیری و رشد حدود ۷ درصدی تن کیلومتر در شبکه ریلی، مجموع سوانح ریلی نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش یافته است.
وی از اجرای طرحهای بازآموزی سیار و برگزاری دورههای تخصصی برای مأموران خط و نگهداری در مناطق خبر داد و گفت: این آموزشها در ارتقای استانداردهای ایمنی و پیشگیری از سوانح نقش کلیدی دارد.
ذاکری بازدیدهای سرزده مدیران کل مناطق و اعضای کمیسیون سوانح در خطوط ریلی را ضروری دانست و بر ساماندهی فرآیند رسیدگی به قطارهای با سرعت پایین و تدوین دستورالعملهای نظاممند در این حوزه تأکید کرد و افزود: یکپارچهسازی سامانههای مدیریتی سیر و حرکت و اطلاعات آماری ناوگان میتواند نقش موثرتری در ارتقای ایمنی خدمات مسافری داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم برگزاری برنامههای فرهنگی و رفاهی با هدف ایجاد نشاط و تقویت حس همراهی خاطرنشان کرد: مسکن و معیشت کارکنان از موضوعات مهمی است که خوشبختانه در زمینه نهضت ملی مسکن توافقهای خوبی انجام شده و حتی همکارانی که بهطور مستقیم با راهآهن همکاری ندارند، میتوانند از مزایای طرحهای موجود بهره مند شوند.
نگهداری صحیح لکوموتیو و واگنها در بخش دولتی و خصوصی الزامی است
میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن نیز در ادامه این نشست یادآور شد: تأمین و نگهداری صحیح لکوموتیوها و واگنها، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، باید به گونهای باشد که میزان خرابی کاهش یافته و نیاز به امداد به حداقل برسد.
