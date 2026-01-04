تکذیب حبس مسافران پرواز تهران - اهواز؛ برقراری پرواز تا ساعت ۱۲ امروز

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای در پی پیگیری خبرنگار مهر درباره بروز نقص فنی در پرواز مسیر تهران - اهواز و انتشار اخباری مبنی بر حبس دو ساعته مسافران این پرواز، اعلام کرد: پرواز شماره IR۳۱۱ در مسیر تهران - اهواز به دلیل بروز نقص فنی در هواپیما با تأخیر مواجه شده است.

در این اطلاعیه آمده است: در حال حاضر، اقدامات فنی لازم توسط تیم‌های ذی‌ربط در حال انجام بوده و رفع کامل نقص فنی در اولویت قرار دارد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی بابت تأخیر ایجادشده، تأکید کرده است که مسافران بلافاصله پس از بروز نقص فنی از هواپیما پیاده شده و خدمات پذیرایی لازم به آنان ارائه شده است.

بر اساس اعلام این شرکت هواپیمایی، طبق آخرین برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و پس از حصول اطمینان کامل از ایمنی پرواز، انجام این پرواز در ساعت ۱۲:۰۰ امروز پیش‌بینی می‌شود.

در پایان این اطلاعیه تصریح شده است: بدیهی است در صورت بروز هرگونه تغییر احتمالی، مراتب از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد و از صبر، شکیبایی و همکاری مسافران ارجمند صمیمانه قدردانی می‌شود.