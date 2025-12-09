به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی «سیاست حکمت‌بنیاد» که به همت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، یک رویداد علمی و شامل بررسی وجوه تقابل یا همنواییِ «سیاست به معنای سلطه» با «سیاست به معنای حکمرانیِ فضیلت‌محور» و واکاوی میراث و سنّت حِکمی مسلمانان در این حوزه است.

محورهای هفت‌گانه همایش سیاست حکمت‌بنیاد به شرح زیر است:

- مبانی نظری حکمت عملی و نسبت آن با سیاست

- چیستی و گستره حکمت عملی در سنت اسلامی و فلسفه کلاسیک

- تمایز و پیوستگی حکمت عملی و حکمت نظری در اندیشه متفکران مسلمان

- نسبت حکمت عملی با عقلانیت فرهنگی، دین، اخلاق و تربیت

- حکمت عملی در زمینه سنت اسلامی و ایرانی

- حکمت عملی از فارابی تا دوره معاصر: سیر تاریخی و نقاط عطف

- بررسی و معرفی ظرفیت‌ها و احیای سیاست‌نامه‌ها، پندنامه‌ها و سیرالملوک

-حضور حکمت عملی در فقه سیاسی، اخلاق حکومتی و ادبیات عرفانی

- مواجهه سنت و مدرنیسم در عرصه سیاست و حکمرانی

- تبارشناسی تاریخی چالش سنت و مدرنیته در ایران معاصر

- چالش‌های حکمت عملی با الگوهای سیاست مدرن (لیبرالیسم، تکنوکراسی، رئالیسم سیاسی)

- نسبت حکمت عملی با مفاهیم مدرن: توسعه، عدالت، دموکراسی و مشارک

- حکمت عملی و تجربه جمهوری اسلامی

- تحلیل تحولات نظری در سیاست جمهوری اسلامی (از ۱۳۵۷ تا امروز)

- آسیب‌شناسی حکمرانی و تقنین بدون حکمت عملی در دهه‌های اخیر

- امکان‌سنجی تدوین الگوی سیاست حکمت‌محور برای ایران امروز

- احیای حکمت عملی در دنیای معاصر

- امکان بازسازی فلسفه عمل در فلسفه اسلامی معاصر

- حکمت عملی در منظومه‌های نوپدید علوم انسانی اسلامی

- مواجهه تطبیقی حکمت عملی با فلسفه سیاسی غربی (ارسطو، آکویناس، ماکیاولی، کانت و ...)

- حکمت عملی، تعلیم و تربیت و نهادسازی

- نقش حکمت عملی در تربیت مدیران و سیاست‌گذاران

- نسبت حکمت عملی با تعلیم و تربیت سیاسی در ایران

- حکمت عملی به مثابه بستر نهادسازی دینی ـ ملی

- آینده‌پژوهی حکمت و سیاست در تمدن نوین اسلامی

- نقش حکمت عملی در معماری آینده‌نگر حکومت اسلامی

- سیاست فضیلت‌محور در چشم‌انداز تمدن اسلامی آینده

- ضرورت‌های بازاندیشی نظریه دولت اسلامی بر اساس حکمت عملی

- رابطه حکمت عملی و علوم انسانی.

بر اساس این فراخوان، پژوهشگران می‌توانند چکیده مقالات خود را تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ در سایت Phpo.ir بارگذاری کنند. مهلت ارسال اصل مقالات نیز تیر ماه ۱۴۰۵ خواهد بود. به نقل از دبیرخانه همایش، مقالات برگزیده، پس از داوری، در نشریات معتبر علمی پژوهشی منتشر خواهد شد.

اختتامیه این همایش در پائیز ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. پژوهشگران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی Phpo.ir مراجعه کنند.