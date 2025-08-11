  1. دین و اندیشه
  2. علوم انسانی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

فراخوان ارسال مقالات به همایش ملی «فلسفه معاصر ایران»

همایش ملی «فلسفه معاصر ایران» ۱۹ و ۲۰ آبان ماه امسال در دانشگاه تبریز برگزار می شود و علاقه مندان فرصت دارند تا ۲۰ مهرماه مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «فلسفه معاصر ایران» آبان ماه امسال در شهر تبریز برگزار می‌شود. این رویداد علمی به همت و همکاری انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران، فرهنگستان علوم و دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت در این همایش می‌توانند آثار خود را در موضوعات «فلسفه ورزی ایرانیان از قاجاریه تا امروز»، «معنا و تفسیر فلسفه معاصر ایران»، «فیلسوفان غربی در اندیشه ایرانی معاصر»، «فلسفه و ادبیات معاصر ایران»، «فلسفه حوزوی ایران معاصر»، «دیالکتیک سنت، مدرنیته و پست مدرنیته در ایران معاصر»، «زیست جهان فلسفی ایران معاصر»، «پرسش های فلسفی ایران معاصر»، «فلسفه دانشگاهی ایران معاصر»، «کتاب های فلسفی معاصر ایران» و موضوعات دیگر به دبیرخانه همایش و پست الکترونیکی jpitabrizu@gmail.com ارسال کنند.

مهلت ارسال مقالات ۲۰ مهرماه است و زمان برگزاری همایش ۱۹ و ۲۰ آبان ماه خواهد بود. همچنین مقالات برگزیده در مجله پژوهش‌های فلسفی بهار ۱۴۰۵ چاپ می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

