فرصت تکمیل مدارک و ویرایش در پذیرش مستقیم دستیاری پزشکی ۱۴۰۴ فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری آزمون دستیاری، پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس انجام شد. پیش از این متقاضیان می‌توانستند از شنبه ۲۶ مهرماه تا شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ انتخاب رشته کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد: فرصت تکمیل مدارک و ویرایش رشته پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس از ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۹ آذر تا ساعت ۲۳ شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور فعال می‌شود.

همچنین پزشکان عمومی ثبت نامی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد و سن آنها نیز کمتر از ۴۰ سال باشد، مجاز به ویرایش رشته / محل نیز هستند. متقاضیان باید نسبت به ویرایش ثبت نام در مهلت مقرر اقدام کنند.

تاکید می‌شود مهلت زمانی ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۹ آذر تا ساعت ۲۳ شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ آخرین فرصت زمانی جهت ویرایش و تکمیل مدارک است.

توجه: داوطلبان می‌توانند جهت رفع هرگونه ابهامات به شماره ۰۲۱۸۱۴۵۲۲۸۹ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تماس حاصل کنند.

به گزارش مهر، پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس به منظور تأمین نیاز آموزشی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و با توجه به وجود ظرفیت خالی باقیمانده در هر دوره صورت می‌گیرد.

پذیرش مستقیم دستیاری از بین متقاضیان واجد شرایط در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس، بشرح بندهای ذیل انجام شود:

۱- دانشجویان مقطع پزشکی عمومی که حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را (بشرح بند ۴ این دستورالعمل) قبل از معرفی به دوره دستیاری سپری کرده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشند، در دانشگاه محل تحصیل مقطع پزشکی عمومی و چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته‌ها باشد، در دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه، پذیرش در یکی از رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

۲- پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد و سن آن‌ها نیز کمتر از ۴۰ سال باشد، منوط به ارائه گواهی پایان خدمات طرح لایحه نیروی انسانی و در صورتیکه در حال گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی هستند با ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی، پذیرش صرفاً در یک رشته / محل از رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

تبصره ۱: مجوز برخورداری از این دستورالعمل فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح لایحه نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می‌شوند (به استثنا پذیرفته شدگان مقطع پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی «بومی») در رشته‌های تخصصی اعلام شده داده می‌شود.

این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه حاضر بوده و استعلام از سایر حوزه‌های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.

تبصره ۲: در خصوص پزشکان عمومی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی کارت پایان خدمت جهت برخورداری از این مصوبه الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیانی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه عمومی هستند ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی خواهد بود.

۳- پزشکان عمومی که دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند و از تاریخ پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع دستیاری تا تاریخ بازنشستگی (زمان بازنشستگی مطابق قوانین اداری استخدامی کشور)، بمدت سه برابر طول دوره برنامه آموزشی مربوطه، زمان داشته باشند و منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی محل استخدام با مأموریت آموزشی آنان، پذیرش در دانشگاه محل استخدامی و یا در دانشگاه کلان منطقه دانشگاه محل استخدام در رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

تبصره ۳: دستیاران پذیرفته شده در راستای این مصوبه، پس از فارغ التحصیلی برای هیئت علمی شدن، تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.