۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

نشت آب در موزه لوور به صدها کتاب آسیب رساند

رسانه‌های فرانسوی روز سه شنبه گزارش دادند که نشت آب در موزه لوور در اواخر نوامبر به چند صد کتاب در کتابخانه مصرشناسی آن آسیب رساند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، فرانسیس اشتاینباک، معاون مدیر موزه، گفت که این حادثه در ۲۶ نوامبر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ جلد کتاب، از جمله مجلات مصرشناسی و اسناد علمی که مرتباً توسط محققان استفاده می‌شود، را تحت تأثیر قرار داده است.

او به رسانه‌های محلی گفت که هیچ اثر یا مصنوعات میراثی آسیب ندیده و هیچ خسارت برگشت‌ناپذیر یا دائمی شناسایی نشده است. وی افزود که کتاب‌های آسیب‌دیده، اگرچه بسیار مفید و مکرراً مورد مراجعه قرار گرفته‌اند، اما در جهان بی‌نظیر نیستند.

به گفته موزه، جلدهای آسیب‌دیده خشک شده و قبل از بازگشت به قفسه‌ها برای مرمت به یک صحافی فرستاده می‌شوند.

