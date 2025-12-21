۴۳ درصد مراجعات به مراکز درمانی کهگیلویه و بویراحمد مشکوک به آنفلوانزا

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار مربوط به این بیماری آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در شبانهروز گذشته، ۴۳ درصد از مراجعات سرپایی به مراکز درمانی استان، مشکوک به آنفلوانزا بودهاند.
وی افزود: در همین مدت، ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند که مجموع این بیماران به ۱۵۹ نفر رسیده است.
سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این تعداد معادل ۲۳ درصد از کل بستریهای استان را شامل میشود.
وی بیان کرد: ۳۷ درصد از بیماران بستری شده در مراکز درمانی استان کودکان زیر ۵ سال هستند که نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر این گروه سنی در برابر بیماری است.
شریفی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۵ نفر از بیماران در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به نتایج آزمایشهای انجامشده اشاره کرد و گفت: ۴۹ درصد از نمونههای ارسالی به آزمایشگاه در ۲۴ ساعت گذشته، مثبت به آنفلوانزا تشخیص داده شدند که حاکی از ادامه روند انتقال بیماری در استان است.
وی از مردم خواست با رعایت پروتکلهای بهداشتی، تزریق واکسن آنفلوانزا به ویژه برای گروههای پرخطر و مراجعه به موقع به پزشک در صورت مشاهده علائم، در کنترل شیوع بیماری مشارکت کنند.
