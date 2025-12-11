  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

زنگ خطر آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد؛نیمی از مبتلایان زیر ۲۴ سال

زنگ خطر آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد؛نیمی از مبتلایان زیر ۲۴ سال

یاسوج-سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد از بستری ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی خبر داد.

مسلم شریفی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند، اظهار کرد: با احتساب این آمار، تعداد کل بیماران بستری با علائم تنفسی به ۱۶۰ نفر رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه ICU تحت درمان قرار دارند.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد از مراجعات به مراکز درمانی سرپایی و ۲۲ درصد از بستری‌ها با تشخیص آنفلوآنزا صورت گرفته است.

وی همچنین درباره نتایج آزمایش‌ها؛ تاکید کرد: ک سوم از نمونه‌های دریافتی از بیماران مشکوک، مثبت آنفلوآنزا اعلام شده است.

شریفی با هشدار درباره الگوی سنی درگیر، تصریح کرد: بیش از نیمی از مراجعات سرپایی و بستری‌های ناشی از بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا، مربوط به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر تداوم وضعیت هشدار در استان، اضافه کرد: اگرچه شاهد کاهش نسبی در آمارها هستیم، اما شرایط همچنان هشدارآمیز است و لازم است مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند.

کد خبر 6685741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها