زنگ خطر آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد؛نیمی از مبتلایان زیر ۲۴ سال

مسلم شریفی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند، اظهار کرد: با احتساب این آمار، تعداد کل بیماران بستری با علائم تنفسی به ۱۶۰ نفر رسیده است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۳ نفر در بخش مراقبتهای ویژه ICU تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد ۴۵ درصد از مراجعات به مراکز درمانی سرپایی و ۲۲ درصد از بستریها با تشخیص آنفلوآنزا صورت گرفته است.
وی همچنین درباره نتایج آزمایشها؛ تاکید کرد: ک سوم از نمونههای دریافتی از بیماران مشکوک، مثبت آنفلوآنزا اعلام شده است.
شریفی با هشدار درباره الگوی سنی درگیر، تصریح کرد: بیش از نیمی از مراجعات سرپایی و بستریهای ناشی از بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا، مربوط به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر تداوم وضعیت هشدار در استان، اضافه کرد: اگرچه شاهد کاهش نسبی در آمارها هستیم، اما شرایط همچنان هشدارآمیز است و لازم است مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر، پروتکلهای بهداشتی و توصیههای پیشگیرانه را جدی بگیرند.
