اسماعیل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد شاگردانش در مسابقات قهرمانی آسیا بنگلادش اظهار کرد: نسبت به دوره قبل که تیم توانسته بود یک مدال کسب کند عملکرد ما قابل قبول بود. رکوردهایی که ثبت شد بد نبود و به ویژه تیم مردان توانست رکوردهای خوبی به جای بگذارد. با این حال در بخش مردان نتوانستیم مدال‌های بیشتری کسب کنیم. شاید کم‌تجربگی برخی بازیکنان جدید و تغییرات در ترکیب تیم باعث شد نتایج بهتر حاصل نشود.

وی افزود: از ابتدای سال اردوهای تیم به صورت پیوسته برگزار شد و امکانات لازم تا حد امکان در اختیار بازیکنان قرار گرفته بود. تنها یک ماه وقفه به دلیل شرایط خاص کشور پیش آمد که روی برنامه‌ریزی تأثیر گذاشت ولی به طور کلی آماده‌سازی تیم منظم و مستمر بوده است.

عبادی درباره وضعیت کلی رشته کامپوند در ایران و کاهش موفقیت‌ها در سال‌های اخیر گفت: واقعیت این است که تیراندازی با کمان چه در بخش ریکرو و چه در بخش کامپوند در چند سال اخیر از شرایط ایده‌آل خود فاصله گرفته است. مشکل اصلی با پول و امکانات حل می‌شود. تجربه حضور در میادین بین‌المللی اهمیت دارد که این امر هم زمانی رخ می‌دهد که ما بتوانیم اعزام‌های زیادی را داشته باشیم. اگر بتوانیم فرصت‌های رقابتی بیشتری فراهم کنیم و بازیکنان تجربه کافی کسب کنند قطعاً می‌توانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه اصلاحاتی برای بازگشت تیم به سطح مدعیان آسیایی لازم است؟ توضیح داد: ساختار تیم مشکلی ندارد و امکانات هم فراهم است. ما مشکل خاصی از نظر تجهیزات یا برنامه تمرینی نداریم ولی تجربه و حضور در مسابقات بین‌المللی است که می‌تواند سطح تیم را بالا ببرد. اگر بتوانیم در رقابت‌های بیشتر شرکت کنیم و فشار مسابقه را تجربه کنیم نتایج بهتری خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی کامپوند درباره برنامه‌های پیش روی تیم گفت: مسابقات پیش رو شامل چند رقابت جهانی و آسیایی است اما برخی از آنها به دلایل مختلف لغو شد. مسابقات کاپ آسیا عربستان از جمله همین رقابت‌ها بود که به دلایل نامعلوم از سوی کشور میزبان لغو شد.

عبادی درباره مهم‌ترین رویداد سال آینده یعنی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: امید کسب مدال در این بازی‌ها وجود دارد. حریفان اصلی ما همان تیم‌هایی هستند که در مسابقات بنگلادش شرکت داشتند. بچه‌ها پیش از این بازی‌ها در چند مسابقه بین‌المللی شرکت خواهند کرد تا به پختگی لازم برسند. امکانات و تجهیزات کامل در اختیار تیم قرار دارد و ما توانایی کسب حداقل دو مدال را داریم. رنگ مدال‌ها را نمی‌توان دقیق مشخص کرد ولی تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه ممکن را بگیریم.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سال جدید ۲۰۲۶ اولین رویداد ما مسابقات کاپ آسیا تایلند خواهد بود و پس از آن‌هم چند رویداد در سطح جهانی داریم. حضور در این مسابقات برای بازیکنان انگیزه خوبی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تجربه بیشتری کسب کنند. حضور مستمر در میادین بین‌المللی شرط اصلی بازگشت به سطح مدعیان است. هدف ما این است که تیم ملی ایران دوباره جایگاه خود را در آسیا و جهان تثبیت کند.

سرمربی تیم ملی کامپوند در پایان تأکید کرد: تمرکز ما روی آماده‌سازی تیم برای مسابقات آینده است. برنامه‌ریزی دقیق، تمرینات منظم و حضور در میادین بین‌المللی مسیر بازگشت به سطح مدعیان را هموار خواهد کرد. امیدواریم با تلاش بازیکنان و حمایت فدراسیون بتوانیم در سال‌های آینده شاهد مدال‌های ارزشمند و ارتقای جایگاه تیراندازی با کمان ایران باشیم.