محمد حسین گلشنی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از عملکردش در مسابقات ارمنستان اظهار کرد: از آنجایی که کمتر از دو هفته دیگر باید در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کنیم نیاز داشتم پیش از این رویداد مهم در یک میدان بینالمللی دیگر حاضر شوم تا سطح آمادگی خود را محک بزنم. در همین راستا فدراسیون حضور در تورنمنت ارمنستان را تدارک دید و با هدف آمادهسازی راهی این کشور شدیم.
وی ادامه داد: رقبایی که در قهرمانی آسیا با آنها روبهرو خواهیم شد تقریباً همسطح شرکتکنندگان تورنمنت ارمنستان هستند. در بخش تیمی تیمهای قدرتمندی مانند روسیه، اوکراین و ترکیه در تورنمنت ارمنستان حضور داشتند که برخی از آنها مدالآور المپیک پاریس هم بودند. خوشبختانه در این میدان توانستیم نمایش خوبی داشته باشیم. روسیه را شکست دادیم اما در فینال با اختلاف اندک نتیجه را واگذار کردیم و به مدال نقره تیمی دست یافتیم. امیدوارم در قهرمانی آسیا بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم.
گلشنی با اشاره به فاصله طولانی تا آخرین حضور بینالمللی تیم ملی افزود: مدت زیادی بود که در هیچ رویداد برونمرزی شرکت نکرده بودیم. آخرین مسابقه سطح بالایی که قرار بود تیم ملی پس از المپیک پاریس در آن شرکت کند؛ رقابتهای سنگاپور بود اما به دلیل شرایط خاص سیاسی و جنگی که در همان روز پرواز بهوجود آمد اعزام لغو شد. پس از آن هم قهرمانی جهان را از دست دادیم تا در نهایت برای محک آمادگی پیش از قهرمانی آسیا حضور در مسابقات ارمنستان جایگزین شد. از فضای مسابقات دور بودیم اما تلاش کردیم با تمرینات مستمر این فاصله را جبران کنیم.
وی سطح رقابتهای قهرمانی آسیا را بسیار بالا دانست و گفت: کشورهای قدرتمندی مانند چین، کرهجنوبی و ژاپن در این رویداد حضور دارند. در رشته ریکرو هر ورزشکاری که بتواند در آسیا مدال بگیرد قطعاً در جهان هم شانس مدال خواهد داشت. سطح رقابتها دشوار است ولی هدف ما این است که با دست پر به کشور بازگردیم و آماده بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شویم.
عضو تیم ملی ریکرو درباره اهداف پیشرو اظهار داشت: بزرگترین هدف ما کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ است. مسابقات کسب سهمیه پس از بازیهای آسیایی برگزار میشود و اگر بتوانیم در ناگویا در بخش میکس مدال بگیریم احتمال کسب سهمیه المپیک بسیار بالا خواهد بود. اردوهای منظم و پیوستهای داریم و تلاش میکنیم خودمان را در بهترین شرایط نگه داریم. البته در بخش تجهیزات با کمبودهایی روبهرو هستیم که امیدواریم برطرف شود.
گلشنی در خصوص ترکیب کادر فنی تیم ملی گفت: سرمربی فعلی تیم ملی پیش از این نیز مربی من بوده و شناخت خوبی از او دارم. به نظرم تصمیم درستی بود که از مربی ایرانی استفاده میشود. البته مربی کرهای پیشین نیز عملکرد بدی نداشت و ما هنوز از نکاتی که او آموزش داده استفاده میکنیم. ولی لذت خاصی دارد وقتی یک ورزشکار در یک رویداد بین المللی مدال میگیرد مربی آن تیم هم یک ایرانی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا بازیهای آسیایی ناگویا دو اعزام دیگر در پیش داریم؛ ابتدا رقابتهای قهرمانی آسیا بنگلادش و سپس کاپ آسیا در عربستان که امیدوارم در هر دو شرکت کنیم تا برای درخشش در ناگویا آماده شویم. طبیعی است که تعداد کم اعزامها انگیزه ورزشکاران را کاهش میدهد اما چارهای جز صبوری و تلاش نداریم. تنها راه ما تمرین مداوم است تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.
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