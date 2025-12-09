مقدمه چینی وزیر جنجالی صهیونیست برای اعدام اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ایتمار بن گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۰۰ پزشک صهیونیست آمادگی خود را برای تزریق سم به زندانیان فلسطینی در صورت صدور حکم اعدام برای آنها اعلام کرده‌اند.

این در حالی است که «سازمان جهانی پزشکی» تأکید کرده است که مشارکت پزشکان در تمام مراحل اعدام، چه در آماده‌سازی و چه در مشاوره، از نظر اخلاقی مردود است.

از سوی دیگر اداره امور اسرا و آزادگان فلسطینی در گزارشی که امروز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که زندان عوفر شاهد وخامت جدی در وضعیت بهداشتی و معیشتی اسرای فلسطینی است.

این اداره افزود که این تجاوزها شامل بی‌توجهی پزشکی، بدرفتاری، و یورش‌های مکرر به سلول‌ها می‌شود و اسرای بزرگسال و نوجوان را در بر می‌گیرد.

وکیل این اداره گفت که از جمله اسرایی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نزار خالد عاصی (۱۷ ساله) نوجوان فلسطینی از شهرک بیت لقیا رام‌الله در کرانه باختری اشغالی است که پس از اصابت دو گلوله به سرش در جریان درگیری‌ها بازداشت شد. سربازان اسرائیلی از ارائه درمان توسط تیم آمبولانس فلسطینی به او جلوگیری کردند و او را بعد از مدتها به بیمارستان و سپس به زندان عوفر منتقل کردند.

عاصی از ۸ ماه پیش بدون صدور حکم در بازداشت به سر می‌برد و از ناشنوایی تقریباً کامل رنج می‌برد و به سمعک نیاز دارد، اما مقامات زندان او را از دریافت آن منع می‌کنند.