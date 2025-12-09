«داناب» یک جنبش ملی برای نجات آب است

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم هارونی ظهر سهشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین دوره همایش داناب (طرح ملی دانشآموزی نجات آب) اظهار کرد: امروز کنار زایندهرود خشکیده نشستهایم و برای آب این سرزمین مرثیه میخوانیم؛ اگر دانشآموزان آیندهساز کاری نکنند، نسل ما نتوانست جلوی این فاجعه را بگیرد.
وی با اشاره به مناظره و دکلمه تأثیرگذار دانشآموزان در این همایش گفت: وقتی کلمات آن دانشآموز عزیز را شنیدم که با درد از وضعیت آب سخن میگفت، واقعاً بغض گلویمان را گرفت. همه ما یادمان است که دهههای گذشته، کارشناسان و دلسوزانی در این کشور زنگ خطر کمبود آب و فرونشست را به صدا درآوردند اما متأسفانه کسی به حرفشان گوش نکرد و امروز ما کنار زایندهرود خشکیده نشستهایم و برای آب این سرزمین مرثیه میخوانیم.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با تأکید بر اینکه تغییر اقلیم تنها بخشی از مشکل است، افزود: بخش بزرگتر ماجرا مصرف بیرویه آب در خانهها، صنایع و کشاورزی و کشمکشهای دیرینه بیناستانی بر سر زایندهرود بوده که این رودخانه تاریخی را به این روز انداخته است.
هارونی، طرح داناب را فراتر از یک همایش دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد را فقط یک برنامه سالانه نبینید؛ داناب یک جنبش واقعی و ملی است. وقتی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، در جلسات حضور پیدا میکنند یعنی زنگ خطر به معنای واقعی کلمه به صدا درآمده است و فرونشست زمین در اصفهان را با چشم خود میبینیم.
وی با ابراز تأسف و در عین حال امید گفت: نمیتوانم بگویم خوشحالم که امروز اینجا برای نجات آب گرد هم آمدهایم؛ خیلی ناراحتم که کار به اینجا کشیده اما از یک سو خوشحالم که در جمع دانشآموزانی هستم که آیندهسازان واقعی این سرزمیناند. ما نسل بزرگتر نتوانستیم جلوی این بحران را بگیریم اما امید ما به شما آیندهسازان است.
هارونی خطاب به معلمان و همکاران خود در آموزش و پرورش تأکید کرد: آموزش مستمر کلید واقعی تغییر است. سالهای گذشته شاید به اندازه کافی به مردم و نسل جوان آموزش ندادیم. امروز فقط دعا کردن که خدایا باران ببار کافی نیست؛ همانطور که یکی از دانشآموزان عزیزمان گفت، نباید فقط بنشینیم و آرزو کنیم باران بیاید. باید طرح و برنامه داشته باشیم و قطرهقطره آب را حفظ کنیم.
وی افزود: اگر به هرکدام از ما بگویند گنجی در خانه دارید که حیات و زندگیتان به آن وابسته است و کمکم دارد تمام میشود، چه میکنیم؟ با چنگ و دندان از آن دفاع میکنیم و تمامقد میایستیم. آب همین گنج ماست.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان از همه مسئولان شرکت آب منطقهای، مدیران مناطق آموزشی و معلمان تقدیر و اظهار امیدواری کرد که با آموزشهای مستمر، گفتمانسازی و برنامههای کلاسی، نسل آینده بتواند سرنوشت آب اصفهان را تغییر دهد.
به گزارش مهر، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره طرح داناب روز سهشنبه با حضور دانشآموزان، معلمان و مسئولان استانی در اصفهان برگزار شد.
