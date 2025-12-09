به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساسانی ظهر سهشنبه ۱۸ آذر در حاشیه مراسم اختتامیه چهاردهمین همایش دانشآموزی داناب در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت سد زایندهرود، اظهار کرد: حجم کنونی مخزن سد زایندهرود تنها ۱۱۸ میلیون مترمکعب است که این رقم پایینترین حجم ثبتشده در دهههای اخیر محسوب میشود و در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته که ۲۲۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد ذخیره بود، کاهش بسیار شدیدی را نشان میدهد.
وی ورودی فعلی آب به سد را فقط ۵.۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد و گفت: این میزان در نوع خود بیسابقه است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان، خروجی سد در حال حاضر ۱۳ مترمکعب بر ثانیه است.
مدیرعامل آب منطقهای اصفهان با اشاره به وضعیت بارندگیها در سرشاخه زایندهرود افزود: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) تا امروز تنها ۸.۵ میلیمتر بارش در چلگرد ایستگاه شاخص کوهرنگ ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۰ میلیمتر بارندگی داشتیم.
ساسانی ادامه داد: با این حال، طبق پیشبینیهای هواشناسی یک سامانه بارشی مناسب در روزهای آینده به منطقه وارد میشود و امیدواریم شاهد بارشهای مؤثری باشیم.
اجرای طرح بارورسازی ابرها در حوضه زایندهرود
وی خاطرنشان کرد: همچنین وزارت نیرو مصمم است در حوضه زایندهرود و دریاچه ارومیه بهعنوان دو حوضه در اولویت، عملیات موفق باروری ابرها را اجرا کند و قطعاً برای بهبود بارشهای جبهه بارشی پیش رو اقدامات مؤثری انجام خواهد شد.
ساسانی در ادامه به پروژههای در حال اجرای تأمین آب استان پرداخت و گفت: عملیات بتنریزی بدنه تونل سوم کوهرنگ بهطور کامل آغاز شده و با سرعت در حال پیشرفت است. سامانه دوم آب شرب اصفهان بزرگ و ۱۴ شهرستان اطراف نیز در حال اجرا است که تا پیش از پیک مصرف تابستان سال آینده، ظرفیت تصفیهخانه را به ۶.۴ مترمکعب بر ثانیه برسد؛ همچنین در رابطه با طرح انتقال آب از جنوب استان پیگیر اخذ مجوزهای نهایی هستیم و همزمان در مرحله عملیات عمرانی است.
ساسانی تأکید کرد: وضعیت سد زایندهرود بهصورت هفتگی و ماهانه پایش میشود و بهمحض افزایش معنادار ورودی و ذخیره سد، جدول منابع و مصارف جدید ابلاغ خواهد شد.
نظر شما