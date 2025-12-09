مراکز اهدای خون باید متناسب با مراکز درمانی توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، بابک یکتا پرست با حضور در شبکه خبر، ذخایر خونی کل کشور را به طور متوسط ۴.۷ (چهار ممیز هفت دهم) روز اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه سطح ذخایر باید ۸ روز باشد این میزان هشدار نارنجی به حساب می‌آید.

یکتاپرست افزود: هم اکنون روزانه هفت هزار و ۴۷۸ واحد اهدای خون روزانه و هفت هزار و ۴۶۸ واحد نیز مصرف روزانه داریم که این آمار به هم نزدیک است و نیازهای مراکز درمانی تأمین می‌شود اما روزهایی که اهدا کمتر باشد ناچار به مصرف ذخایر می‌شویم و سبب کاهش ذخایر خون می‌شود. بروز بیماری‌های فصلی، مشکلات ترافیکی به خاطر شرایط اقلیمی و فصلی، آلودگی هوا و تعطیلات و کاهش تردد ناشی از آن از عوامل کاهش اهدای خون در این فصل است و در بعضی استان‌ها که شرایط خاصی دارند وضع نگران کننده تر است.



وی ادامه داد: به طور مثال هم اکنون میزان ذخایر در تهران ۳.۵ (سه و نیم) روز و در مازندران ۳ روز و سیستان و بلوچستان تقریباً ۲ روز است. دلایل آن نیز بستگی به ویژگی‌های فرهنگی و بومی و اقلیمی دارد. مثلاً در سیستان و بلوچستان، ۳ هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی ماهانه ۷ هزار واحد خون مصرف می‌کنند که بسیار آمار بالایی است در تهران با چند برابر جمعیت مصرف بیماران تالاسمی ۱۰۰۰ واحد خون است.



یکتا پرست، حوادث بالای ترافیکی استان سیستان و بلوچستان را نیز عامل مهمی در مصرف خون دانست و گفت: سال گذشته این حوادث ۲۰ هزار کشته به جای گذاشت و بی تردید شمار زیادی نیز مجروح و نیازمند به خون وجود داشته است.



وی افزود: در صورت کاهش ذخایر ممکن است سلامت بیماران خاص و مصرف کنندگان دائمی خون و فرآورده به خطر بیفتد. ۲۰ هزار بیمار تالاسمی در کشور ماهانه نیازمند ۱ تا ۲ واحد خون هستند همینطور تعداد زیادی از زایمان‌ها نیاز به تأمین خون دارد.



سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون در مورد باورهای غلط در مورد اهدای خون خصوصاً ذهنیت بانوان، گفت: اهدای خون نه تنها خطری برای اهدا کننده ندارد بلکه سبب تولید خون تازه هم می‌شود.



یکتاپرست تاکید کرد: تأمین خون سالم و کافی مورد نیاز برای بیماران و حفظ سلامت اهدا کننده دو اولویت اصلی ما است. عزیزترین فرد در سازمان انتقال خون که باید تکریم شود اهدا کننده‌ای است که بخشی از وجود خود را برای نجات زندگی مردم دارد به ما امانت می‌دهد.



سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون اذعان کرد: ما برای اهدا کنندگان تست کم خونی می‌گذاریم و اگر کم خون باشند از چرخه اهدا خارج می‌شوند. اهدا کنندگان در اتاق پزشک اهدا مشاوره و معاینه می‌شوند و بیماران تنفسی و کسانی که سابقه بیماری‌های تشنجی دارند و هر عاملی که سلامت خود اهدا کننده یا مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد بررسی و در صورت وجود عوامل یاد شده شخص از اهدا منع می‌شود.



وی در مورد عوامل کاهش ذخایر خون گفت: از نظر فرهنگی مشکل زیادی وجود ندارد ولی فرهنگ‌سازی برای اهدای خون باید عمیق‌تر انجام شود. باورهای غلطی که وجود دارد، باید اصلاح شود، زیرساخت‌های سازمان باید تقویت شود. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که مراکز درمانی به شدت رشد کرده اما به تناسب آن مراکز انتقال خون توسعه نیافته است. برای تأمین نیازهای این مراکز درمانی به فضا، تجهیزات و منابع انسانی نیاز است و اینها اولویت‌های سازمان انتقال خون است.



سرپرست معاونت اجتماعی سازمان تاکید کرد: در سال‌های اخیر ۵۰ درصد نیروهای خود را از دست داده‌ایم چون دریافتی‌های کارکنان این سازمان یک سوم سایر همکاران کادر درمان است. خیلی‌ها جذب بخش خصوصی و بیمارستانها شده‌اند.



وی اظهار داشت: در پایگاه تهران همکارانی هستند که ۲۰ روز کار می‌کنند و یک پنجشنبه جمعه استراحت دارند. کارمندی که این شرایط را دارد، خسته است و شاید نتواند چنانکه باید و شاید از اهدا کننده استقبال کند. اهدا کننده هم اگر با استقبال خوشایندی مواجه نشود او هم ناراحت می‌شود و حق دارد.



یکتاپرست در مورد راهکارهایی که برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد گفت: از نیروهای داوطلب و خیرین می‌توان کمک گرفت و استفاده از اتوبوس‌های خون‌گیری در مناطق صعب‌العبور می‌تواند ظرفیت اهدا کنندگان روستاهای دور افتاده را به شبکه اهدای خون بیفزاید. بر اساس ویژگی‌های بومی منطقه‌ای و جغرافیایی باید امکان‌سنجی کرد تا بتوان ظرفیت اهدای خون را بالا برد.



وی در مورد محرمانه بودن اطلاعات اهدا کننده خون گفت: بحث محرمانگی اهدای خون در مراکز اهدای خون همیشه مد نظر است و هیچ مشکلی برای محرمانه بودن و حریم اهدا کننده خون وجود ندارد و همیشه این موضوع از خط قرمزهای ماست.



سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون در ادامه گفت: مشاوره بدو اهدای خون در اتاق در بسته صورت می‌گیرد و حتی اگر مواردی مربوط به رفتار پر خطر باشد که اهدا کننده از مطرح کردن آن خجالت بکشد، بخشی از برگه اهدا در اختیار اوست که مربوط به خود حذفی محرمانه است و اگر جواب‌های او در بدو مشاوره صادقانه نباشد می‌تواند آن بخش را داخل صندوق خود حذفی محرمانه بیندازد این بخش فقط بر اساس بارکد است و اسم شخص درج نیست و اگر مشکلی در خون اهدایی وجود داشته باشد به صورت محرمانه به اهدا کننده اطلاع داده می‌شود و آزمایش‌های تکمیلی برای او انجام می‌شود.



وی همچنین در مورد امکان استفاده از هوش مصنوعی در فرایند اهدای خون گفت: این فناوری در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در حال طراحی سیستمی هستیم برای پایش رگ به رگ یعنی از رگ اهدا کننده تا رگ بیمار تا مشخص باشد خون و فراورده‌های آن به چه بیمارانی در چه بیمارستان‌هایی تزریق می‌شود و سرنوشت این خون چه خواهد شد و این فرایند به عنوان یک برنامه ملی قرار است به کمک هوش مصنوعی پایش شود.



وی تصریح کرد: همچنین نوبت دهی الکترونیک در سایت سازمان قرار دارد و کسانی که بخواهند خون اهدا کنند می‌توانند زمان و تاریخ مورد نظرشان را مشخص کنند که این البته یک سیستم قدیمی است.



یکتاپرست در پایان با اشاره به فراخوان اهدا کنندگان خاطر نشان کرد: این کار اکنون از طریق انسانی انجام می‌شود و گاهی اشتباه در دعوت از اهدا کنندگانی که هنوز نوبت آنها نیست رخ می‌دهد که از اهدا کنندگان عذر خواهی می‌کنیم و اگر این سیستم نیز هوشمند شود، این مشکل حل خواهد شد.