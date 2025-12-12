به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی صبح جمعه در مراسم جشن بزرگ کوثر ولایت که صبح جمعه به همت مجمع خیران سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با اشاره به همزمانی این مراسم با روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: این برنامه قرار بود چند ماه پیش انجام شود، به دلایل مختلف به تعویق افتاد و دقیق در چنین روز مبارکی با این جلسه همزمان شد؛ این امر را اتفاقی نمی‌دانم، بلکه لطف الهی می‌دانم.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و خیران سلامت، تصریح کرد: در جستجوی نمونه‌ای مشابه فعالیت خیران در حوزه سلامت استان و حتی کشور، جایی به این وسعت و عمق پیدا نکردم. بیمارستان‌های بزرگ، خانه‌های بهداشت و پروژه‌های عظیم بسیاری مدیون تلاش و حمایت خیران است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان افزود: این حمایت‌ها اغلب با همراهی و تشویق همسران خیران همراه است؛ بانوانی که با نگرش خیرخواهانه خود، همسرانشان را به مشارکت در امور خیریه حوزه سلامت ترغیب می‌کنند.

شیرانی با بیان اینکه مهم‌تر از ساخت‌وساز و تأمین تجهیزات، تفکر و نگرش خیران است، خاطرنشان کرد: اینکه دغدغه انجام کار خیر دارند و فکر می‌کنند "باید کاری انجام دهم"، بزرگ‌ترین لطف الهی است که خداوند این توفیق را به دل و ذهن آنان افاضه کرده است.

وی با اشاره به فعالیت خیران در سراسر کشور، گفت: دست تک‌تک این عزیزان را می‌بوسم. امروز نیز چندین پروژه جدید در حوزه سلامت رونمایی می‌شود که نتیجه همین نگرش و همکاری جمعی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با قدردانی ویژه از خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: این خانواده‌ها همیشه در حوزه سلامت پیشتاز بودند و شهدا با ایثار خود امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند و اگر جانفشانی آنان نبود، امکان برگزاری چنین مراسمی و انجام این فعالیت‌ها امروز وجود نداشت.