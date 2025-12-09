به گزارش خبرنگار مهر، احمد قره‌باغیان ظهر سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل انتقال خون استان یزد با اشاره به مشارکت کم‌رنگ بانوان در امر اهدای خون، این میزان را در حال حاضر کمتر از پنج درصد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه سهم بانوان از نیاز خونی کشور حدود ۵۵ درصد است، به مقایسه این آمار با دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: در آن دوران، مشارکت بانوان در اهدای خون به ۳۵ درصد می‌رسید اما اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، نیروی انسانی و اهداکنندگان خون را دو پشتوانه اصلی این سازمان برشمرد و اظهار داشت: علیرغم افزایش نیروی انسانی در وزارت بهداشت در سال‌های اخیر، سازمان انتقال خون با روند کاهشی در این زمینه مواجه بوده است.

قره‌باغیان با اشاره به عملکرد مطلوب استان یزد در حوزه انتقال خون، ذخیره خونی این استان را هفت روز و بالاتر از میانگین کشوری دانست و مردم یزد را بخشنده و مجموعه انتقال خون این استان را توانمند توصیف کرد.

وی در ادامه به چالش سالمندی جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: این روند یک هشدار جدی برای انتقال خون است؛ چرا که همزمان با افزایش نیاز به فرآورده‌های خونی به دلیل سالمندی، از جمعیت جوان و اهداکننده خون کاسته می‌شود.

قره‌باغیان سرعت در رساندن خون به مصدومان حوادث و سوانح را عاملی حیاتی و مؤثر در نجات جان آنان برشمرد و تأکید کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این اقدام تا ۳۰ درصد بر افزایش نجات مصدومان تأثیرگذار است.

وی در پایان، اهتمام سازمان انتقال خون به جذب جوانان زیر ۲۵ سال را یادآور شد و بیان کرد: باید این قشر را با زبان و تفکر خودشان به چرخه اهدای خون وارد کنیم و استان یزد می‌تواند در این زمینه نیز پیشرو باشد.

در این مراسم از خدمات سه ساله سید محمدرضا آقایی میبدی مدیر کل اسبق انتقال خون استان یزد تقدیر و هایده جوادزاده شهشهانی به عنوان مدیر کل جدید استان خون استان یزد معرفی شد.