به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست با فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که عملکرد زنان در وزارت کشور را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت: در مورد میزان حضور بانوان و رضایت از عملکرد آنان باید بگویم که بر اساس تجربه سالهای گذشته، وزارت کشور از عملکرد بانوان در مقایسه با آقایان رضایت بیشتری داشته است. پیشبینی ما نیز این است که امسال تعداد نامزدهای زن در انتخابات شورای شهر و روستا افزایش پیدا کند. برای این موضوع برنامهریزی هم کردهایم.
وی در رابطه با افزایش حضور زنان در بدنه حکمرانی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: به استانداران، فرمانداران و بخشداران تأکید شده که زمینه ثبتنام بانوان فعال، نخبگان و خواهرانی که علاقهمند به حضور در انتخابات هستند را فراهم کنند. امیدواریم امسال بتوانیم درصد قابل توجهی از بانوان را در مرحله ثبتنام داشته باشیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به موفقیت زنان در عرصههای مختلف حکمرانی، گفت: تجربه نیز نشان داده است هرجا تعداد بانوان نامزد بیشتر شده، میزان مشارکت مردم هم بالاتر رفته است. از نظر کیفیت عملکرد نیز، بررسیها نشان میدهد بانوانی که تاکنون بهعنوان عضو شورای شهر، دهیار یا شهردار انتخاب شدهاند، عملکردی سالم، منظم، تخصصی و با کمترین یا تقریباً بدون تخلف داشتهاند.
زینیوند افزود: اگر بتوانیم چهره شورای شهر و روستا و بهدنبال آن شهرداران و دهیاران را زنانهتر کنیم، مطمئن هستیم که کیفیت عملکرد شوراها افزایش خواهد یافت. این یکی از هدفگذاریهای جدی وزارت کشور و ستاد انتخابات است و امیدواریم محقق شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا درخواست زنان برای افزایش حضور آنها به صورت سهمیه در شوراهای شهر موضوع قانونی است؟ گفت: در خصوص درخواستها برای افزایش سهم بانوان در قانون نیز باید بگویم که در قوانین فعلی سهمبندی جنسیتی وجود ندارد؛ اما در تهران انتخابات بهصورت تناسبی برگزار میشود. پیشبینی ما این است که احزاب و جریانهای سیاسی—برای اینکه مورد اقبال گسترده بانوان توانمند قرار بگیرند—در فهرستهای خود سهم بیشتری به زنان اختصاص دهند.
زینیوند ادامه داد: در شهر تهران و همچنین در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر که انتخابات بهصورت تناسبی برگزار خواهد شد، انتظار داریم که لیستها حضور قابلتوجه بانوان را شامل شود. ما هم بهصورت مشورتی و تأکیدی از احزاب خواستهایم که سهم بانوان را در فهرستهای انتخاباتی خود افزایش دهند.
