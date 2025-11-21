  1. استانها
زینی‌وند: استاندار کرمانشاه در ارزیابی سالانه جزو برترین‌ها شد

کرمانشاه – معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد: بر پایه سنجش سالانه عملکرد استانداران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در جمع مدیران برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور در جمع‌بندی سفر دو روزه خود به کرمانشاه، عصر جمعه در برنامه تلویزیونی، از نتایج ارزیابی سالانه استانداران خبر داد و اظهار کرد: فرآیند سنجش بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های دقیق و چندبعدی انجام می‌شود؛ از توان هماهنگ‌سازی مدیران و پایبندی به رویکرد وفاق ملی دولت تا انتخاب مدیران پاکدست و متخصص، ارتقای آرامش و همبستگی اجتماعی، کیفیت ارتباط با جریان‌های سیاسی و اجتماعی، اعتماد عمومی و تحلیل داده‌های رسمی مرکز آمار.

وی گفت: این ارزیابی‌ها با اتکا به گزارش‌های میدانی، بازخوردهای جامعه و اطلاعات معتبر شکل می‌گیرد و تصویری واقعی از مدیریت هر استان ارائه می‌دهد. بر پایه همین بررسی‌ها، کرمانشاه در زمره نمونه‌های موفق قرار گرفته است.

زینی‌وند با اشاره به عملکرد استاندار کرمانشاه افزود: گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد منوچهر حبیبی مدیری باتجربه، کم‌حاشیه و کارآمد است؛ سابقه طولانی در معاونت‌های استانداری، فرمانداری، شهرداری و مدیریت‌های عمرانی، شناخت دقیق از مسائل استان را برای او فراهم کرده و همین تجربه موجب شده امور با تسلط و آرامش پیش برود.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: داده‌های به‌دست‌آمده از جلسات، سفرهای شهرستانی و دیدار با نخبگان حاکی از اقدامات مؤثر در هماهنگی مدیریتی، تقویت همدلی و افزایش تعاملات اجتماعی است. در نشست‌های برگزارشده با اقوام و مذاهب و نیز دیدار با نماینده ولی‌فقیه، بازخوردها نسبت به شیوه مدیریت استان مثبت و نشانگر رضایت عمومی بوده است.

زینی‌وند رویکرد مدیریتی استاندار کرمانشاه را «متعادل، مردم‌محور و مبتنی بر انسجام دستگاهی» توصیف کرد و گفت: این مسیر به بهبود بسیاری از شاخص‌های استانی انجامیده و حمایت ارکان دولت را نیز به همراه داشته است؛ حمایتی که از حرفه‌ای‌گری، منش مدیریتی پخته و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های اجرایی ناشی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب دکتر حبیبی برای استانداری بر پایه شایستگی و ارزیابی‌های دقیق وزارت کشور انجام شد و او وامدار هیچ فرد یا جریان سیاسی نیست. زینی‌وند در پایان افزود: کارنامه روشن، استقلال رأی و تمرکز بر منافع مردم موجب شده تصمیم‌گیری‌های استان با اولویت مصالح عمومی انجام گیرد.

