به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور در جمعبندی سفر دو روزه خود به کرمانشاه، عصر جمعه در برنامه تلویزیونی، از نتایج ارزیابی سالانه استانداران خبر داد و اظهار کرد: فرآیند سنجش بر اساس مجموعهای از شاخصهای دقیق و چندبعدی انجام میشود؛ از توان هماهنگسازی مدیران و پایبندی به رویکرد وفاق ملی دولت تا انتخاب مدیران پاکدست و متخصص، ارتقای آرامش و همبستگی اجتماعی، کیفیت ارتباط با جریانهای سیاسی و اجتماعی، اعتماد عمومی و تحلیل دادههای رسمی مرکز آمار.
وی گفت: این ارزیابیها با اتکا به گزارشهای میدانی، بازخوردهای جامعه و اطلاعات معتبر شکل میگیرد و تصویری واقعی از مدیریت هر استان ارائه میدهد. بر پایه همین بررسیها، کرمانشاه در زمره نمونههای موفق قرار گرفته است.
زینیوند با اشاره به عملکرد استاندار کرمانشاه افزود: گزارشها و مشاهدات نشان میدهد منوچهر حبیبی مدیری باتجربه، کمحاشیه و کارآمد است؛ سابقه طولانی در معاونتهای استانداری، فرمانداری، شهرداری و مدیریتهای عمرانی، شناخت دقیق از مسائل استان را برای او فراهم کرده و همین تجربه موجب شده امور با تسلط و آرامش پیش برود.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: دادههای بهدستآمده از جلسات، سفرهای شهرستانی و دیدار با نخبگان حاکی از اقدامات مؤثر در هماهنگی مدیریتی، تقویت همدلی و افزایش تعاملات اجتماعی است. در نشستهای برگزارشده با اقوام و مذاهب و نیز دیدار با نماینده ولیفقیه، بازخوردها نسبت به شیوه مدیریت استان مثبت و نشانگر رضایت عمومی بوده است.
زینیوند رویکرد مدیریتی استاندار کرمانشاه را «متعادل، مردممحور و مبتنی بر انسجام دستگاهی» توصیف کرد و گفت: این مسیر به بهبود بسیاری از شاخصهای استانی انجامیده و حمایت ارکان دولت را نیز به همراه داشته است؛ حمایتی که از حرفهایگری، منش مدیریتی پخته و ارتباط مؤثر با دستگاههای اجرایی ناشی میشود.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب دکتر حبیبی برای استانداری بر پایه شایستگی و ارزیابیهای دقیق وزارت کشور انجام شد و او وامدار هیچ فرد یا جریان سیاسی نیست. زینیوند در پایان افزود: کارنامه روشن، استقلال رأی و تمرکز بر منافع مردم موجب شده تصمیمگیریهای استان با اولویت مصالح عمومی انجام گیرد.
