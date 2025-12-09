هوای مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز سه شنبه هجدهم آذرماه با ثبت عدد ۱۶۲ در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، الهیه، سرافرازان، خاقانی، کریمی و تقی آباد در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها است و بقیه مناطق سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
نظر شما