هوای مشهد برای گروه های حساس ناسالم است؛۸ منطقه در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز پنجشنبه بیستم آذرماه با ثبت عدد ۱۳۹ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، الهیه، تقی آباد و سرافرازان در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است و بقیه مناطق سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.