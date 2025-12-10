  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

هوای مشهد در وضعیت قرمز است

هوای مشهد در وضعیت قرمز است

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۵۱ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز چهارشنبه نوزدهم آذرماه با ثبت عدد ۱۵۱ در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار داشت.

مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، الهیه، تقی آباد، سرافرازان، خاقانی و خیام شمالی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است و بقیه مناطق سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

کد خبر 6683921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها