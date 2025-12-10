هوای مشهد در وضعیت قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز چهارشنبه نوزدهم آذرماه با ثبت عدد ۱۵۱ در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار داشت.
مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، الهیه، تقی آباد، سرافرازان، خاقانی و خیام شمالی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها است و بقیه مناطق سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
