نبیالله صداقتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت زنان استان خراسان شمالی ۵۰۵ هزار و ۱۷۷ نفر است که از ابتدای تأسیس ثبت احوال تاکنون، ۱۳۴ هزار و ۷۶۸ نفر از آنان نام مبارک «فاطمه»، «زهرا» و ترکیبات این دو نام را دارند که معادل ۲۷ درصد جمعیت بانوان استان است.
وی تأکید کرد: نامهای فاطمه و زهرا از آغاز فعالیت ثبت احوال در صدر اسامی منتخب فرزندان دختر در میان خانوادههای خراسان شمالی قرار داشتهاند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: از مجموع نامهای ثبتشده، نام «فاطمه» با فراوانی ۷۰ هزار و ۲۶۷ نفر، «زهرا» با ۵۳ هزار و ۴۱۹ نفر و «فاطمهزهرا» با یکهزار و ۷۶۹ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
صداقتی بیان کرد: قرار گرفتن این اسامی در رتبههای اول و دوم محبوبترین نامها، نشاندهنده ارادت مردم استان به خاندان عصمت و طهارت و بازتابدهنده فرهنگ دینی حاکم بر جامعه است.
وی افزود: در هشتماهه سال جاری نیز ۷ هزار و ۴۲۲ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۹۱ نوزاد پسر و ۳ هزار و ۶۳۱ نوزاد دختر بودهاند.
