ثبت ۹ هزار و ۱۷۴ واقعه ولادت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدزاده صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: سوم دی‌ماه، روز ملی ثبت احوال، یادآور صدور نخستین شناسنامه در ایران و آغاز رسمی ثبت وقایع حیاتی در کشور است که نقطه عطفی در ساماندهی هویت ایرانیان به شمار می‌رود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، با بیان اینکه پیش از تأسیس ثبت احوال، وقایع حیاتی یا ثبت نمی‌شد و یا به‌صورت محدود در حاشیه کتب مذهبی ثبت می‌شد، افزود: سوم دی‌ماه یادآور صدور اولین شناسنامه برای بانویی به نام «فاطمه ایرانی» است و از همان زمان، سازمان ثبت احوال فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد.

محمدزاده با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد خدمات شناسه‌دار سازمان ثبت احوال به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هدف‌گذاری سازمان در افق ۱۰ ساله، تبدیل شدن به نهادی کاملاً هوشمند و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان است.

وی صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیکی را یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر سازمان دانست و بیان کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت دولت در اسفند سال گذشته و در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، از سوم مردادماه سال جاری صدور این گواهی به سازمان ثبت احوال واگذار شد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: کلیه وقایع فوتی که از سوم مرداد ثبت می‌شوند، حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری به‌صورت کاملاً خودکار گواهی انحصار وراثت برای وراث صادر و از طریق سامانه «سهیم» در اختیار آنان قرار می‌گیرد، بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری یا ثبت درخواست باشد.

محمدزاده گفت: در استان خراسان جنوبی تاکنون سه هزار و ۴۱۸ درخواست ثبت شده که سه هزار و ۲۶۰ گواهی صادر شده است و تنها حدود دو درصد درخواست‌ها منجر به اعتراض شده که در هیئت حل اختلاف ثبت احوال رسیدگی می‌شود.

وی ایجاد پایگاه خانوار را دومین اقدام مهم سال جاری دانست و افزود: این طرح از اردیبهشت‌ماه و به‌صورت پایلوت در خراسان جنوبی اجرا شد و کلیه تغییرات ساختار خانوار به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه ثبت احوال انجام می‌شود و وقایع چهارگانه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق به‌صورت خودکار در ساختار خانوار اعمال می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: گواهی الکترونیکی ولادت نیز از بهمن‌ماه سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت به‌صورت کامل الکترونیکی شده و والدین بدون مراجعه حضوری می‌توانند نسبت به ثبت ولادت و دریافت شناسنامه اقدام کنند.

محمدزاده از اجرای ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد به‌صورت هوشمند و پستی خبر داد و گفت: نام نوزاد از طریق سامانه انتخاب و پس از تأیید کارشناسان، شناسنامه صادر و از طریق پست به درب منزل والدین ارسال می‌شود.

وی همچنین به صدور الکترونیکی گواهی وفات و گواهی تجرد اشاره کرد و افزود: این خدمات که پیش از این مستلزم مراجعات حضوری و صدور فیزیکی بود، اکنون به‌صورت هوشمند و از طریق سامانه‌های الکترونیکی ثبت احوال انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از راه‌اندازی سامانه تعاملی نام برای ارائه مشاوره تخصصی غیرحضوری در انتخاب نام نوزادان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف حفظ هویت فرهنگی و دینی ایرانیان راه‌اندازی شده است.

محمدزاده با اشاره به تکمیل پایگاه روابط سببی و نسبی اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار رابطه خانوادگی در استان ثبت شده و این پایگاه در حال حاضر مورد استفاده بانک مرکزی، فراجا و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند قرار دارد.

وی افزود: در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری ۹ هزار و ۱۷۴ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱۱ واقعه معادل ۸.۱ درصد کاهش داشته است و از این تعداد چهار هزار و ۷۱۰ نوزاد پسر و چهار هزار و ۴۶۴ نوزاد دختر ثبت شده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: میانگین سن مادران ۳۰ سال و ۳ ماه و میانگین سن پدران ۳۴ سال و ۶ ماه است و بیشترین ولادت‌ها مربوط به فرزند دوم خانواده‌هاست.

محمدزاده اظهار کرد: نرخ رشد طبیعی جمعیت استان در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.۲ در هزار بوده و رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در هشت‌ماهه امسال دو هزار و ۷۳۴ واقعه فوت در استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱۲۴ واقعه کاهش داشته و نرخ خام وفات ۵.۴ در هزار است. میانگین سن فوت‌شدگان استان ۶۵ سال و ۲ ماه ثبت شده است.

محمدزاده در پایان گفت: در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری سه هزار و ۷۰۶ واقعه ازدواج در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: همچنین در هشت ماهه سال جاری در خراسان جنوبی ۹۴۵ واقعه طلاق داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۶۹ واقعه طلاق بوده ۲۴ واقعه کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین از ابتدای سال ۶۶۱ هزار و ۱۷۷ درخواست کارت ملی هوشمند داشته‌ایم که از این تعداد ۶۱۰ هزار و ۳۲۲ کارت ملی هوشمند صادر شده و ۵۰ هزار و ۱۴۷ درخواست در دست پیگیری است.