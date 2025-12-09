اراده جدی ایران، روسیه و آذربایجان برای توسعه ترانزیت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نقدی ظهر سه شنبه در نخستین نشست سه‌جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت میان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری فدرال روسیه که به میزبانی آستارا برگزار شد اظهار کرد: در ادامه مذاکرات سه کشور که در سال ۲۰۲۲ منجر به امضای یادداشت تفاهم سه‌جانبه شد و همچنین نشست اخیر در باکو در اکتبر ۲۰۲۵، مقرر شد مشکلات و چالش‌های فراروی تجارت به‌صورت میدانی و عملیاتی بررسی شود.

وی ادامه داد: نخستین نشست کمیته کاری امروز در آستارا با حضور معاونان گمرک روسیه و آذربایجان و هیئت‌های همراه برگزار شد و مسائل تخصصی و کارشناسی در حوزه تجارت و ترانزیت مطرح گردید.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با تأکید بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری سه کشور گفت: عملکرد کنونی تجارت میان ایران، روسیه و آذربایجان مطلوب نیست و با زیرساخت‌های موجود می‌توان حجم مبادلات را بیش از دو برابر افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر روزانه در مرزهای ایران از جمله آستارا و بیله‌سوار حدود ۲۵۰ کامیون ورودی و خروجی ثبت می‌شود که این میزان پاسخگوی نیاز مبادلات با روسیه و آذربایجان نیست و باید راهکارهایی برای کاهش توقف در مرزها و تسهیل تردد اندیشیده شود.

نقدی خاطرنشان کرد: در این نشست، مشکلات توقف کامیون‌ها در مرزها تشریح شد و مقرر گردید کشور آذربایجان ظرفیت پذیرش و تردد کامیون‌ها را افزایش دهد. کمیته‌های کاری تشکیل شده این موضوعات را به‌طور جدی پیگیری خواهند کرد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک بسیاری از موانع برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل ترانزیت کالاهای کشاورزی و سریع‌الفساد گفت: هر سه کشور اراده جدی برای افزایش حجم تجارت دارند و باید با استانداردسازی و ساده‌سازی فرآیندها ضمن حفظ کنترل‌های لازم، زمینه ورود سریع کالاها به بازارهای هدف فراهم شود.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران همچنین دیپلماسی گمرکی را یکی از ابزارهای مهم در عصر حاضر دانست و افزود: گمرکات هر کشور در خط مقدم تجارت و مرزبان اقتصادی محسوب می‌شوند و علاوه بر مسیرهای دیپلماتیک، باید از طریق دیپلماسی گمرکی مشکلات میان سه کشور به‌صورت جدی و عملیاتی مطرح و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: مطالبات جمهوری اسلامی ایران با عدد و رقم و به‌صورت کارشناسی در نشست امروز ارائه شد و امید است با پیگیری‌های جدی، ظرفیت پذیرش و حجم تجارت میان سه کشور افزایش یابد.