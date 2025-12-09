  1. استانها
اراده جدی ایران، روسیه و آذربایجان برای توسعه ترانزیت

آستارا- معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در نشست سه‌جانبه آستارا گفت: ایران، روسیه و آذربایجان با اراده جدی به دنبال توسعه ترانزیت و رفع موانع مرزی برای افزایش مبادلات تجاری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نقدی ظهر سه شنبه در نخستین نشست سه‌جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت میان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری فدرال روسیه که به میزبانی آستارا برگزار شد اظهار کرد: در ادامه مذاکرات سه کشور که در سال ۲۰۲۲ منجر به امضای یادداشت تفاهم سه‌جانبه شد و همچنین نشست اخیر در باکو در اکتبر ۲۰۲۵، مقرر شد مشکلات و چالش‌های فراروی تجارت به‌صورت میدانی و عملیاتی بررسی شود.

وی ادامه داد: نخستین نشست کمیته کاری امروز در آستارا با حضور معاونان گمرک روسیه و آذربایجان و هیئت‌های همراه برگزار شد و مسائل تخصصی و کارشناسی در حوزه تجارت و ترانزیت مطرح گردید.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با تأکید بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری سه کشور گفت: عملکرد کنونی تجارت میان ایران، روسیه و آذربایجان مطلوب نیست و با زیرساخت‌های موجود می‌توان حجم مبادلات را بیش از دو برابر افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر روزانه در مرزهای ایران از جمله آستارا و بیله‌سوار حدود ۲۵۰ کامیون ورودی و خروجی ثبت می‌شود که این میزان پاسخگوی نیاز مبادلات با روسیه و آذربایجان نیست و باید راهکارهایی برای کاهش توقف در مرزها و تسهیل تردد اندیشیده شود.

نقدی خاطرنشان کرد: در این نشست، مشکلات توقف کامیون‌ها در مرزها تشریح شد و مقرر گردید کشور آذربایجان ظرفیت پذیرش و تردد کامیون‌ها را افزایش دهد. کمیته‌های کاری تشکیل شده این موضوعات را به‌طور جدی پیگیری خواهند کرد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک بسیاری از موانع برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل ترانزیت کالاهای کشاورزی و سریع‌الفساد گفت: هر سه کشور اراده جدی برای افزایش حجم تجارت دارند و باید با استانداردسازی و ساده‌سازی فرآیندها ضمن حفظ کنترل‌های لازم، زمینه ورود سریع کالاها به بازارهای هدف فراهم شود.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران همچنین دیپلماسی گمرکی را یکی از ابزارهای مهم در عصر حاضر دانست و افزود: گمرکات هر کشور در خط مقدم تجارت و مرزبان اقتصادی محسوب می‌شوند و علاوه بر مسیرهای دیپلماتیک، باید از طریق دیپلماسی گمرکی مشکلات میان سه کشور به‌صورت جدی و عملیاتی مطرح و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: مطالبات جمهوری اسلامی ایران با عدد و رقم و به‌صورت کارشناسی در نشست امروز ارائه شد و امید است با پیگیری‌های جدی، ظرفیت پذیرش و حجم تجارت میان سه کشور افزایش یابد.

