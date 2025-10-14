به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سهجانبه همکاریهای ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه روز دوشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر باکو برگزار شد و با صدور بیانیهای رسمی، بر توسعه همکاریها در حوزههای حملونقل، انرژی و گمرک و تقویت ارتباطات در چارچوب کریدور بینالمللی شمال - جنوب تأکید شد.
در این نشست که با حضور «شاهین مصطفییف» معاون اول رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، «الکسی اورچوک» معاون اول نخستوزیر فدراسیون روسیه و «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، طرفها ضمن بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای سهجانبه، از روند تعاملات موجود ابراز رضایت کردند و بر اهمیت تداوم اجرای اسناد پیشین از جمله اعلامیه رؤسای جمهور مورخ ۸ آگوست ۲۰۱۶ و بیانیه مشترک مورخ ۱ نوامبر ۲۰۱۷ در زمینه توسعه کریدورهای حملونقل منطقهای و اجرای پروژههای مشترک انرژی تأکید داشتند.
بر اساس مفاد بیانیه رسمی، سه کشور با هدف ارتقای ظرفیت ترانزیتی و بهرهبرداری حداکثری از مسیر کریدور بینالمللی شمال - جنوب در قلمروی سه کشور، بر تسریع اجرای پروژههای زیربنایی توافق کردند. در این راستا مقرر شد اقدامات لازم برای افزایش حجم حملونقل در این مسیر به ۱۵ میلیون تن در سال و تضمین رشد پایدار جریان کالا در دستور کار قرار گیرد.
همچنین بهمنظور تدوین برنامه اجرایی همکاریها، تشکیل گروه کاری مشترک سهجانبه ظرف مدت سه ماه آینده مورد توافق قرار گرفت. علاوه بر این، ایجاد گروه کاری ویژه حملونقل جادهای با مشارکت نهادهای گمرکی، مرزی و حملونقل سه کشور به تصویب رسید.
در ادامه، شرکتکنندگان بر اهمیت تکمیل پروژههای زیرساختی کلیدی از جمله خط راهآهن رشت - آستارا، ترمینال بارانداز مربوطه و پل بزرگراه آغبند - کلاله بر رود ارس تأکید کردند. این پروژهها بهعنوان عناصر حیاتی در بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای کریدور شمال - جنوب و تقویت روابط سهجانبه تاکید کردند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، امضای آئیننامه گروه کاری سهجانبه در زمینه تعامل متقابل مراجع گمرکی بود که هدف آن تسهیل حملونقل ترانزیتی و روانسازی فرآیندهای مرزی میان سه کشور عنوان شد.
در ادامه طبق تصمیم اتخاذشده، مقرر شد بازدید میدانی مشترک از پروژههای کلیدی زیرساختی کریدور شمال - جنوب در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شود.
در پایان، طرفها ادامه تلاشهای مشترک برای تعمیق همکاری در حوزههای حملونقل، انرژی و گمرک را ضروری و مؤثر ارزیابی کردند.
بیانیه پایانی این نشست در سه زبان آذربایجانی، فارسی و روسی تنظیم و در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر باکو به تصویب رسید.
نظر شما