به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و سومین اجلاس شورای حمل‌ونقلی کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) با حضور مدیران عامل و هیئت‌های نمایندگی ۱۵ کشور عضو در باکو برگزار شد.

در حاشیه این اجلاس، مدیران عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه همکاری‌های بلندمدت و سودمند امضا کردند.

این تفاهم‌نامه محورهای مهمی از جمله ایجاد قیمت‌گذاری ثابت برای حمل‌ونقل کالا در مسیر غربی کریدور بین‌المللی شمال - جنوب، تعیین نرخ‌های سراسری رقابتی و توسعه خدمات لجستیکی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سه کشور بار دیگر بر تعهد خود برای همکاری پایدار و سودمند دوجانبه و چندجانبه تأکید کرده و هدف‌گذاری کرده‌اند تا مسیر غربی کریدور شمال - جنوب را به یک گذرگاه فعال منطقه‌ای تبدیل کنند.