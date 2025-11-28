  1. اقتصاد
توافق سه‌جانبه برای توسعه مسیر غربی کریدور شمال - جنوب در باکو

در حاشیه اجلاس CIS، مدیران عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه همکاری‌های بلندمدت و سودمند امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و سومین اجلاس شورای حمل‌ونقلی کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) با حضور مدیران عامل و هیئت‌های نمایندگی ۱۵ کشور عضو در باکو برگزار شد.

در حاشیه این اجلاس، مدیران عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه همکاری‌های بلندمدت و سودمند امضا کردند.

این تفاهم‌نامه محورهای مهمی از جمله ایجاد قیمت‌گذاری ثابت برای حمل‌ونقل کالا در مسیر غربی کریدور بین‌المللی شمال - جنوب، تعیین نرخ‌های سراسری رقابتی و توسعه خدمات لجستیکی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سه کشور بار دیگر بر تعهد خود برای همکاری پایدار و سودمند دوجانبه و چندجانبه تأکید کرده و هدف‌گذاری کرده‌اند تا مسیر غربی کریدور شمال - جنوب را به یک گذرگاه فعال منطقه‌ای تبدیل کنند.

زهره آقاجانی

    علی رضا اسداللهی نودهی IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      سلام پیشنهاد میکنم حتما باید بصورت ویژه مثلا تسهیلات بانکی ویژه ارزی ومعافبتهای مالیاتی وگمرکی ویا دادن زمین‌های مرغوب شمال جهت جذب سرمایه گذاران مشارکت بخش خصوصی همزمان احداث جاده های بزرگ جدید شمال ایران تا زمانی کوتاه مدت ۵سال ۳استان شمالی اردبیل وخراسان شمالی بصورت ویژه بزرگراه آزاد راه بشود وراه آهن ساخته بشود چون حجم ترانزیت کالا ومسافران ظرف مدت ۵سال ۲۵میلیارد دلار ترانزیت کالا وباری صادرات واردات کالاهاوجابجایی توریست با کشورهای آسياي ميانه قفقاز شمالی وجنوبی چین روسیه ترکیه افزايش يافته

