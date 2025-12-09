چمران: شورا را به مباحث انتخاباتی نکشانید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۴ در واکنش به سخنان مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در مورد انتشار تصاویر شهرداری تهران در بنرهای مرتبط با رویداد قهرمان شهر، اظهار کرد: بنده می‌خواهم یک تذکر آئین نامه‌ای بدهم. چرا در صحن شورا از هر موضوعی استفاده می‌شود و برمی گردند نقطه سر خط؟ تذکر هم نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: چاپ عکس و قهرمان شهر چه ارتباطی با اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی دارد. اعضا آئین نامه شورا را رعایت کنند.

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه این عضو شورا بازیکن آزاد شوراست، خاطرنشان کرد: ایشان یا خواب می‌ماند و دیر به شورا می‌آید و یا در هر موضوعی، تذکر خود را آسمان ریسمان می‌کند؛ ریاست شورا باید جلوی ایشان را بگیرد.

وی افزود: این عضو در هر موضوعی، مسئله خود را مطرح می‌کند و کاری به این ندارد که موضوع ایشان ربطی به جلسه دارد یا نه. از لحاظ فلسفی می‌توان غرب را به شرق وصل کرد اما باید در موضوع مرتبط صحبت کنیم. اوراق مشارکت چه ارتباطی به مباحث انتخاباتی دارد؟

سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ضمن اعتراض به فرصت دادن به این عضو شورا برای بیان تذکر غیر مرتبط، گفت: شهردار انقلابی تهران از همه ما بسیجی تر است و ۷۰ ماه سابقه جبهه دارد و هشت بار جانباز شده است.

وی در واکنش به سخن عضو هیئت رئیسه شورا مبنی بر اینکه شورای شهر باید به موارد نظارت کند، گفت: نظارت با توهین و تحقیر تفاوت دارد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرد: سخنانی که ایشان گفت هیچ نتیجه مثبتی نداشت که آن را خنثی کنید. بنده به ایشان هم تذکر دادم که چه ارتباطی بین دو موضوع وجود دارد؟

وی افزود: سعی کنید شورا به مباحث سیاسی و انتخاباتی کشیده نشود. این به ضرر شوراست. ما در گذشته هم دیدیم که این اتفاقات به ضرر شورا و مردم تمام شد.