اعتراض نامزد انتخابات ریاست جمهوری هندوراس به دخالت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، سالوادور نصرالله نامزد میانه‌روی حزب لیبرال در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، در مصاحبه با رویترز گفت: مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شانس او را برای پیروزی کاهش داد.

وی که برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت و خود را راست میانه معرفی کرد، افزود: حمایت یکباره ترامپ از ناسری آسفورا رقیب وی، باعث تغییر روند رقابت شد.

این فعال سیاسی هندوراس با رد اظهارات ترامپ درباره کمونیست بودنش، گفت: اگر ترامپ نبود از رقیبش در انتخابات جلو بود.

نصرالله همچنین از عفو خوان اورلاندو هرناندز رئیس جمهوری پیشین هندوراس و قاچاقچی مواد مخدر توسط ترامپ، انتقاد کرد و گفت: او سزاوار مجازات در هندوراس است و سیستم قضائی باید او را محاکمه و مجازات کند.

وی همچنین اتهاماتی درباره تقلب در انتخابات مطرح کرد و گفت: سایت اعلام شمارش نتایج انتخابات، ناگهان از دسترس خارج شد و هنگام بازگشت، نتایج تغییر کرده بود.

آسفورا از حزب ملی هندوراس، در دوره هرناندز (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲)، روابط نزدیکی با واشنگتن برقرار کرد و در نتیجه همین روابط، اکنون مورد حمایت ترامپ قرار گرفت.

اخیراً، رئیس‌جمهوری آمریکا، با دخالت مستقیم در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، هشدار داد تغییر نتایج انتخابات به نفع حزب حاکم چپگرای این کشور، تبعات بدی خواهد داشت.

کارشناسان مسائل بین الملل، حمایت آشکار ترامپ از یک نامزد و تهدید چپ‌گرایان به تحریم را دخالت مستقیم در انتخابات هندوراس ارزیابی کرده اند.