به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیک‌روش، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه، پیش از ظهر سه شنبه با هدف بررسی میدانی وضعیت عملکرد و زیرساخت‌های گمرک، در گمرک مرزی شیخ‌صله حضور یافت.

وی در این بازدید از بخش‌های عملیاتی، اداری و رفاهی مجموعه بازدید کرده و بر ضرورت بهبود مستمر فرآیندها و سرعت‌بخشی به ارائه خدمات گمرکی تأکید کرد.

مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه این برنامه، ضمن دیدار با کارکنان مستقر در گمرک شیخ‌صله، از محل ارزیابی کالا، محوطه تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی و همچنین امکانات موجود بازدید کرد و وضعیت فعلی عملیات گمرکی را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، مهدی رمضانی، رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله، گزارشی از فعالیت‌های این مرز ارائه داد. وی اعلام کرد که در هشت‌ماهه نخست سال جاری، صادرات از این گمرک نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی در وزن و افزایش یک درصدی در ارزش همراه بوده است.

رمضانی همچنین از جهش قابل توجه واردات در قالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری) خبر داد و گفت: وزن کالاهای وارداتی ۱۸۲ درصد و ارزش دلاری آن ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، تعداد اظهارنامه‌های وارداتی نیز ۷۱ درصد رشد داشته و ارزش ریالی آن‌ها نسبت به سال گذشته جهشی ۳۸۷ درصدی را تجربه کرده است.

نیک‌روش در جمع‌بندی این بازدید، ضمن تقدیر از تلاش مجموعه گمرک شیخ‌صله، بر لزوم رعایت دقیق مقررات، تسهیل تشریفات گمرکی، ارتقای کیفیت خدمات و توجه ویژه به نیازهای فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین در گفت‌وگو با مراجعان و خدمت‌گیرندگان گمرکی مستقر در مرز، مشکلات و پیشنهادهای آنان را شنید و با پیگیری تلفنی از دستگاه‌های مرتبط، دستورهای لازم برای حل سریع‌تر مسائل مطروحه را صادر کرد.