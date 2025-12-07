  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت

صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت

کرمانشاه- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه از صادرات بیش از ۲ میلیارد دلار کالا از گمرکات استان در هشت ماهه سپری‌شده از سال جاری خبر داد.

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر میزان صادرات انجام‌شده نتیجه فعالیت مستمر گمرکات مرزی استان و تعامل با فعالان اقتصادی است و در این مدت، ۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تن کالا از گمرکات کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به مقایسه عملکرد هشت ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد صادرات کالا از نظر وزنی ۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش داشته است، اما همچنان کرمانشاه سهم قابل توجهی در صادرات کشور دارد و مرزهای فعال استان نقش مؤثری در این حوزه ایفا می‌کنند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: در میان گمرکات استان، گمرک خسروی با صادرات ۶۵۷ میلیون و ۷۳۳ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۲۴ هزار تن، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گمرک پرویزخان با صادرات ۵۷۰ میلیون و ۴۳۶ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۳۵۶ هزار تن، جایگاه دوم را دارد.

نیک‌روش با بیان اینکه گمرک سومار نیز نقش مهمی در صادرات استان دارد، افزود: سهم این گمرک از صادرات هشت ماهه استان ۴۵۷ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار به وزن یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن است و از نظر وزن و ارزش، جایگاه سوم گمرکات استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، گمرک شیخ‌صله با صادرات ۳۱۳ میلیون و ۶۱۶ هزار دلار کالا به وزن ۴۵۲ هزار تن و گمرک شوشمی با صادرات ۲۹ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار کالا به وزن ۳۶۴ هزار تن، دیگر سهم‌های صادراتی استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده‌اند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه همچنین به ترکیب کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: شمش فولادی، میلگرد آجدار، نایلون رولی پلاستیکی، گوجه‌فرنگی، مصنوعات پلاستیکی، رافینیت مایع، سنگ مرمریت، پودر شیر خشک، انواع کلشی و کامپاند از عمده کالاهایی است که از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های گمرکی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند زمینه افزایش دوباره حجم و ارزش صادرات استان کرمانشاه را فراهم کند.

