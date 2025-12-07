صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر میزان صادرات انجام‌شده نتیجه فعالیت مستمر گمرکات مرزی استان و تعامل با فعالان اقتصادی است و در این مدت، ۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تن کالا از گمرکات کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به مقایسه عملکرد هشت ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد صادرات کالا از نظر وزنی ۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش داشته است، اما همچنان کرمانشاه سهم قابل توجهی در صادرات کشور دارد و مرزهای فعال استان نقش مؤثری در این حوزه ایفا می‌کنند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: در میان گمرکات استان، گمرک خسروی با صادرات ۶۵۷ میلیون و ۷۳۳ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۲۴ هزار تن، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گمرک پرویزخان با صادرات ۵۷۰ میلیون و ۴۳۶ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۳۵۶ هزار تن، جایگاه دوم را دارد.

نیک‌روش با بیان اینکه گمرک سومار نیز نقش مهمی در صادرات استان دارد، افزود: سهم این گمرک از صادرات هشت ماهه استان ۴۵۷ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار به وزن یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن است و از نظر وزن و ارزش، جایگاه سوم گمرکات استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، گمرک شیخ‌صله با صادرات ۳۱۳ میلیون و ۶۱۶ هزار دلار کالا به وزن ۴۵۲ هزار تن و گمرک شوشمی با صادرات ۲۹ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار کالا به وزن ۳۶۴ هزار تن، دیگر سهم‌های صادراتی استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده‌اند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه همچنین به ترکیب کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: شمش فولادی، میلگرد آجدار، نایلون رولی پلاستیکی، گوجه‌فرنگی، مصنوعات پلاستیکی، رافینیت مایع، سنگ مرمریت، پودر شیر خشک، انواع کلشی و کامپاند از عمده کالاهایی است که از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های گمرکی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند زمینه افزایش دوباره حجم و ارزش صادرات استان کرمانشاه را فراهم کند.