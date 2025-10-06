رضا نیکروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد صادرات از گمرکات غرب کشور اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، صادرات از گمرک شوشمی به لحاظ ارزش و وزن، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
وی افزود: در این مدت، بیش از ۲۰ میلیون و ۶۴۴ هزار دلار کالا به وزن ۲۸۶ هزار تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۹ درصدی در ارزش و رشد ۸۶ درصدی در وزن کالاهای صادراتی را نشان میدهد.
نیکروش با بیان اینکه گمرک شوشمی یکی از مسیرهای مهم صادراتی کرمانشاه به اقلیم کردستان عراق به شمار میرود، تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی این گمرک شامل سنگ آهن، میوه و ترهبار، ادوات کشاورزی، صنایع دستی و گچ ساختمانی است که به دلیل نزدیکی این مرز به بازار مصرف عراق، از رونق ویژهای برخوردارند.
مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه از رشد ۵ درصدی ارزش صادرات از گمرک شیخصله نیز خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال ۳۱۷ هزار و ۳۵۳ تن کالا به ارزش ۲۳۱ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار از این مرز به کشور عراق صادر شده است.
وی افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته در وزن ۱۰ درصد و در ارزش ۵ درصد افزایش یافته است که نشان از پویایی مبادلات تجاری در این مرز دارد.
نیکروش کاشی و سرامیک، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، بلورجات، شیشه جام، چیپس سیبزمینی و محصولات پلاستیکی را از جمله کالاهای عمده صادراتی از گمرک شیخصله عنوان کرد و گفت: تنوع کالاهای صادراتی در این مرز نشاندهنده حضور فعال بخش خصوصی و افزایش سهم تولیدات داخلی در بازار عراق است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت مرزهای شوشمی و شیخصله در رونق اقتصادی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گمرکی، تسهیل فرآیندهای ترخیص و ارتقای خدمات به تجار از برنامههای محوری گمرکات استان در راستای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی است.
