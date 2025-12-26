آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی سال ۱۴۰۴ در کرمانشاه برگزار شد

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۵ دی‌ماه، همزمان در استان کرمانشاه و تعدادی از استان‌های کشور و با توجه به نزدیکی محل سکونت داوطلبان برگزار شد.



ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه با اشاره به برگزاری این آزمون گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی به میزبانی استان کرمانشاه و با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام و لرستان در دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: این آزمون در سه حوزه امتحانی شامل دو حوزه ویژه آقایان و یک حوزه ویژه بانوان برگزار شد و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و مطلوب آزمون فراهم شده بود.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه تعداد شرکت‌کنندگان در این آزمون را ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۱۲۹ نفر را بانوان و ۳۷۱ نفر را آقایان تشکیل می‌دادند.

نیک‌روش با بیان اینکه این آزمون بر اساس اعلام نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، اظهار داشت: آزمون کارگزاری گمرکی در راستای اجرای بند «ج» ماده ۱۹۱ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قبولی در این آزمون یکی از شرایط اصلی و الزامی برای دریافت پروانه کارگزاری گمرکی و فعالیت در حوزه ترخیص کالا و انجام امور گمرکی محسوب می‌شود.