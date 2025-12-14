همراه با تیم ملی فوتسال بانوان‌؛ رویایی که ناتمام ماند

سارا طالبیان کارگردان مستند «رویای ناتمام»، اثر مرکز مستند سوره که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داستان این مستند گفت: «رویای ناتمام» قصه دخترانی را روایت می‌کند که در ۲ دوره متوالی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ قهرمان آسیا بوده اند و حال می‌خواهند برای سومین بار، پس از هفت سال انتظار، در جام ملت های آسیا شرکت کنند و برای بار سوم نام خود را به عنوان قهرمان آسیا به ثبت برسانند. «رویای ناتمام» درامی است حول تلاش جمعی دختران فوتسالیست برای هدفی مشترک و شاکله اصلی تیم بر چند موضوع مهم مانند اختلاف نسل، اتحاد و مصدومیت و رویای جمعی تاکید دارد.

وی درباره نحوه شکل گیری ایده مستند بیان کرد: اخبار مرتبط با بانوان همیشه برایم جذاب بود و برایم مهم و دغدغه بود که چرا این خانم ها دیده نمی‌شوند و اخبار مرتبط با آنها کمتر به گوش می‌رسد؛ برای همین به سراغ این سوژه رفتم.

طالبیان درباره نقش مرکز مستند سوره در تولید این مستند بیان کرد: آغاز ضبط و پژوهش مستند «رویای ناتمام» با تورنمنت‌ها و اردوهای تیم ملی همزمان شد. در ابتدای این مسیر، تیم با ۲ رویداد مهم روبه‌رو بود؛ نخست تورنمنت تایلند و پس از آن، رقابت‌های مهم جام ملت‌های آسیایی در چین. بی‌شک هماهنگی برای اعزام تیم فیلمبرداری به این ۲ تورنمنت مهم کار آسانی نبود و اگر مرکز مستند سوره، به‌ویژه آقای امامقلی در این مسیر همراهی و مشارکت نمی‌کردند، بخش مهمی از تولید و لحظات طلایی پرده سوم فیلم از دست می‌رفت و اثر به نحوی که امروز روی پرده به نمایش در می‌آید، تولید نمی‌شد و با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم.

«رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه کنندگی احسان مشکور و کیومرث کرده، یکی از ۷ اثر مرکز مستند سوره است که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد و با سایر آثار به رقابت می‌پردازد.

سایر عوامل این مستند عبارتند از تدوین: علی فراهانی صدر، طراحی و ترکیب صدا: امین شریفی، اصلاح رنگ: یحیی محمدعلیئی، تیزر: محمد امین قربان زاده، طراح پوستر: زهرا ترکمنلو، مدیر ارتباطات و جریان سازی: سیدرضا منتظری، مدیرتولید: امیرمحمد آزادگانی، تصویربرداران: مجتبی یزدی خواه، هادی کاشانی، مهدی کریمی، محبوبه درکی، لیلا اخباری.