سعید آستانه در گفتگو با خبرنگار مهر از طراحی و اجرای اپلیکیشن دسترسی برخط زمان حرکت و توقف اتوبوسها و رونمایی از آن در آیندهای نزدیک خبر داد و اظهار کرد: شهروندان به صورت لحظهای از حرکت و توقف اتوبوسها در خطوط مختلف اطلاع یافته و به موقع بدون اتلاف وقت خود را به ایستگاهها برسانند وسوار اتوبوس مورد نظرشان شوند.
وی ابراز کرد: برای تأمین امنیت، سلامتی و آسایش ناوگان حمل و نقل عمومی، مرکز پایش تصویری این ناوگان از ۳۱ شهریورماه رسماً فعال شده و داخل اتوبوسها به همراه ۶ ایستگاه اصلی به صورت برخط پایش میشود.
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان تصریح کرد: طی سالها، خطوط اتوبوسرانی بازنگری نشده بود و این باعث سختی دسترسی به ایستگاهها شده بود؛ مثلاً خط میدان بسیج تا میدان ولی عصر (عج) به گونهای بازنگری شد تا خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی در طول هفته تا گلزار شهدا و ایستگاههای متعدد بین راه توسعه پیدا کند و توسعه خطوط اتوبوسرانی تا انتهای بلوار صنعت به گونهای صورت گرفت تا ساکنین محلی به آسانی به ایستگاهها دسترسی پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه تأمین سیستم مناسب و استاندارد برای سرمایش اتوبوسها از چالشهای حوزه حمل و نقل عمومی به شمار میرود، خاطرنشان کرد: کولردار کردن هر اتوبوس حدود ۸۰۰ میلیون تومان هرینه بردار بوده و جدا از بحث اعتبار و بودجه موارد دیگری مثل تأیید فنی بار اضافی و استهلاک سیستم موتوری هم باید لحاظ شود؛ از این رو اخیراً با کمک شرکتهای دانش بنیان طرح تجهیز اتوبوسها به کولرهای سلولزی در مرحله ارزیابی قرار دارد تا از سال آینده با کیفیت مناسب به تولید انبوه برسد.
آستانه گفت: در حال حاضر ۲۴ دستگاه اتوبوس جدیدی که وارد چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی شد، با لغو قرارداد با ارائه خدمات به شرکتهای حاشیه شهر، در حال خدمت رسانی کامل به شهروندان هست.
وی با اشاره به عدم وجود طرح و برنامه مشخص دولتی برای نوسازی تاکسیرانی گفت: مدیریت شهری با تفاهم نامه با بانکهای عامل طرحی مصوب نموده تا وامهایی با نرخ کارمزد ۴ درصد برای نوسازی تاکسیهای فرسوده اختصاص پیدا کند.
