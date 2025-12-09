دو خارجی دل ساپینتو را زدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پیش از آغاز فصل جدید با جذب تعداد قابل توجهی از بازیکنان خارجی، گام بلندی در مسیر تقویت ترکیب خود برداشت؛ اقدامی که با استقبال و رضایت هواداران همراه شد و این امیدواری را ایجاد کرد که آبی‌پوشان با اتکا به این نفرات، هم در رقابت‌های داخلی و هم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ بتوانند نتایج قابل قبولی کسب کنند.

در این میان، موسی جنپو و داکنز نازون به‌عنوان دو بازیکن هجومی خارجی با هدف افزایش توان گلزنی استقلال به این تیم پیوستند، اما عملکرد آنها تاکنون فاصله زیادی با انتظارات داشته است. با گذشت ۱۲ هفته از مسابقات لیگ برتر و ۵ هفته از لیگ قهرمانان آسیا، هیچ‌کدام از این دو بازیکن موفق به گلزنی نشده‌اند و تنها سهم نازون در فاز هجومی استقلال، ثبت یک پاس گل در دیدار برابر ذوب‌آهن بوده است.

از سوی دیگر، جنپو و نازون در هفته‌های اخیر بارها دچار مصدومیت شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده نام آنها در چند مقطع از فهرست بازیکنان استقلال خارج شود و عملاً نتوانند نقش مؤثری در ترکیب تیم ایفا کنند. این در حالی است که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته است و با توجه به شانس اندکی که برای موفقیت این باشگاه در دادگاه حکمیت ورزش، در پرونده اعتراض به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی و فسخ یک‌طرفه قرارداد پنج بازیکن در فصل‌های گذشته وجود دارد، جدایی این دو بازیکن می‌تواند تبعات جدی‌تری برای آبی‌ها به دنبال داشته باشد.

در صورت جدایی جنپو و نازون، استقلال در دو پنجره نقل‌وانتقالاتی آینده امکان جذب بازیکن جدید نخواهد داشت و تنها مجاز به استفاده از نفرات آکادمی خود است؛ مسئله‌ای که شرایط این تیم را برای ترمیم ترکیب با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

با این حال، این دو بازیکن چه از نگاه هواداران و چه از دید کادر فنی، نمره قبولی دریافت نکرده‌اند و حالا بیش از هر زمان دیگری به درهای خروجی باشگاه استقلال نزدیک شده‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند یکی از چالش‌های مهم آبی‌پوشان در ادامه فصل باشد.