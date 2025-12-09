تساوی شمس آذر و گل گهر در نیمه اول/ ۱۰ نفره شدن شاگردان رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال شمس آذر و گل گهر در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت سعاد وفاپیشه و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
هر دو تیم موقعیتهای خطرناک چندانی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما تلاش مهاجمان برای باز کردن دروازهها بیثمر ماند.
در دقیقه ۳۷، داریوش شجاعیان بازیکن تیم شمس آذر، با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد تا شمس آذر از این زمان نیمه دوم را با ۱۰ نفر ادامه دهد.
تیم شمس آذر تحت هدایت وحید رضایی در حالی که سعی در استفاده از نفوذهای جناحی و ارسالهای بلند داشت، نتوانست از فرصتهای ایجاد شده بهره ببرد. از سوی دیگر، مهدی تارتار سرمربی تیم گلگهر نیز تیمش را متعادل و سازمانیافته هدایت کرد و تلاش کرد از نفرات میانی برای نفوذ به دفاع شمس آذر استفاده کند، اما این تلاشها در نیمه اول ثمری نداشت.
در مجموع نیمه اول، بازی متعادل و رقابتی بود و با توجه به اخراج شجاعیان، پیشبینی میشود نیمه دوم با تلاش بیشتر گلگهر و دفاع کمتر شمس آذر ادامه پیدا کند.
