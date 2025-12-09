اعتراض استقلال به کمیته استیناف بابت جریمه ۲ میلیاردی ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز سهشنبه ۱۸ آذر اعلام کرد در پی اظهارات ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد خوزستان و صحبتهای او درباره نحوه قضاوت تیم داوری دیدار پرسپولیس و شمسآذر، این مربی به پرداخت جریمهای دو میلیارد تومانی محکوم شده است.
در همین حال پژمان ماندگاری مدیر رسانهای تیم فوتبال استقلال گفت: نمونههای مختلفی از اظهارنظرهای شخصی درباره یک صحنه وجود داشته است. این صحبتها به هیچ عنوان جنبه تمسخر نداشته و صرفاً بیان نظر فردی بوده است. صدای منتشرشده نیز نسخه اصلی مصاحبه بوده و موضوع به کمیته انضباطی ارسال شده است.
نادری (مترجم ساپینتو) نیز توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کردند و تأکید داشتند که ترجمه انجامشده اشتباه بوده است. با این حال، مطرح شدن موضوع جریمه دو میلیاردی قابل قبول نیست. در این زمینه، رأی کمیته انضباطی به کمیته استیناف ارسال خواهد شد و ما حتماً اعتراض خود را ثبت میکنیم.
امیدواریم مسئولان مربوطه به این موضوع توجه داشته باشند، چرا که واقعاً ایشان از این مسئله بیاطلاع بوده و نمیدانستهاند که در فوتبال ایران امکان اظهارنظر درباره داوری وجود ندارد.
لازم به ذکر است که ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد علیه داور دیدار پرسپولیس و شمس آذر گفته بود: «آنچه در بازی پرسپولیس با شمس آذر قزوین دیدم باور کردنش برایم سخت بود. از اول صحنه موردنظر را که دیدم، گفتم پنالتی است. غیرقابل باور است که پنالتی گرفته نشد. فدراسیون فوتبال باید روی قضاوتها جدی باشد و تیمی که عملکرد بهتری دارد، قهرمان شود.»
