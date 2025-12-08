بازیکنان برای حفظ سلامتی خودشان بازی کردند/ فوتبال ایران کیفیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۶ پایتخت، روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برای دومین بار به مصاف هم رفتند. این دیدار با ثبت پر تکرارترین نتیجه تاریخ دربی‌ها، یعنی تساوی بدون گل، به پایان رسید تا دو تیم امتیازها را به طور مساوی تقسیم کنند.

برخلاف انتظار، این مسابقه از نظر هیجان و خلق موقعیت‌های گل در سطح متوسطی قرار داشت و بازیکنان دو تیم نتوانستند نمایش پرگل و جذاب همیشگی دربی‌های گذشته را ارائه دهند. در نتیجه، هرچند هر دو تیم تلاش کردند کنترل بازی را در دست داشته باشند، اما دفاع منسجم و محکم هر دو طرف مانع از عبور توپ از خط دروازه‌ها شد.

این دومین تجربه برگزاری دربی در شهر اراک است؛ شرایطی که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی، استقلال و پرسپولیس را مجبور کرده تا بازی‌های خانگی خود در دربی را خارج از پایتخت برگزار کنند.

بهروز پرورش خواه کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶ اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی، برگزار کردن دربی خارج از تهران و روی زمین بی‌کیفیت بود. حضور هواداران، که معمولاً باعث افزایش انگیزه بازیکنان می‌شود، در اراک نسبت به تهران کمتر بود و این موضوع در کیفیت فنی بازی تأثیر داشت.

او افزود: در این دیدار، بازیکنان دو تیم نتوانستند موقعیت‌های گل زیادی ایجاد کنند و خلاقیت فردی نیز کم بود. احساس می‌شد بازیکنان بیشتر مراقب مصدومیت خود بودند و آن جنگندگی و رقابت همیشگی که در دربی‌ها انتظار می‌رود، دیده نشد. این نشان می‌دهد که علی‌رغم هزینه‌های مالی و حرفه‌ای که در فوتبال ایران انجام می‌شود، هنوز به سطح حرفه‌ای لازم در بخش فنی و خلاقیت نرسیده‌ایم.

پرورش‌خواه ادامه داد: حضور دو مربی خارجی روی نیمکت دو تیم، آنالیزور، مدیر برنامه و کادر پزشکی کامل، همه نشان‌دهنده پیشرفت حرفه‌ای است، اما متأسفانه انگیزه و اجرای فنی بازیکنان هنوز در حد انتظار نیست. حواشی و تمرکز بیش از حد روی مسائل جانبی باعث شده بازیکنان کمتر روی عملکرد خود تمرکز کنند.

وی همچنین درباره دیدار پیش‌رو استقلال مقابل ملوان در تهران توضیح داد: پس از حواشی که در دیدار دو تیم در فینال جام حذفی فصل گذشته رخ داد مطمئناً ملوانی‌ها برای کسب پیروزی وارد تهران خواهند شد و حساسیت این بازی از مصاف‌های قبلی دو تیم بیشتر خواهد بود و امیدوارم هواداران دو تیم یک بازی زیبا را شاهد باشند.

این کارشناس فوتبال در پایان اشاره کرد: مشکل کیفیت فنی و خلاقیت بازیکنان، محدودیت زمین و ورزشگاه‌ها، و کاهش رضایت هواداران در شهرستان‌ها و تهران، عواملی هستند که حتی بر عملکرد تیم ملی هم تأثیر می‌گذارند. وقتی بازیکنان تحت فشار هستند و محیط مناسب برای رشد ندارند، یافتن ده بازیکن آماده برای تیم ملی سخت می‌شود.