زمان معرفی مدیرعامل جدید استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال، روز ۲۰ مهرماه و در آستانه آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر از سمت خود کنارهگیری کرد؛ استعفایی که با موافقت اعضای هیئتمدیره این باشگاه همراه شد. جویباری پس از جدایی از استقلال، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از «بیمهری» هایی که نسبت به او صورت گرفته بود سخن گفت.
در ادامه این اتفاق، علی تاجرنیا با حفظ سمت در جایگاه ریاست هیئتمدیره، به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال منصوب شد. او در مدت حضورش در این مسئولیت، با انجام چند خرید خارجی، تا حد زیادی رضایت هواداران آبیپوش را جلب کرد.
در ماههای اخیر بارها نام تاجرنیا از سوی هلدینگ مالک باشگاه استقلال به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی مطرح شد، اما او تمایلی به پذیرفتن این پست نداشت و هیچگاه پیشنهاد معرفی رسمی به عنوان مدیرعامل را قبول نکرد.
امروز قرار است جلسهای میان مدیران باشگاه استقلال با محوریت بررسی موضوعات مختلف، از جمله انتخاب مدیرعامل جدید برگزار شود. در این میان، این احتمال وجود دارد که مدیرعامل سابق آبیپوشان بار دیگر به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه معرفی شود.
استقلال در فصل جاری لیگ برتر با هدایت ریکاردو ساپینتو نتایج مطلوبی کسب کرده و عملکرد خوب این تیم باعث افزایش امیدواری هواداران نسبت به ادامه روند موفق آبیها شده است. با این حال، یکی از مهمترین چالشهای مدیرعامل آینده باشگاه استقلال، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی است؛ مسئلهای که میتواند مانع جذب بازیکنان مدنظر کادر فنی در نیمفصل و حتی پایان فصل شود و نیازمند تصمیمگیری و اقدام جدی از سوی مدیریت جدید باشگاه خواهد بود.
