  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

حامد زمانی برای «احمد» خواند

حامد زمانی برای «احمد» خواند

فیلم سینمایی «احمد» با صدای حامد زمانی از ۲۶ آذر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با مشخص شدن زمان اکران فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد، حامد زمانی، خواننده‌ای که به تازگی پس از وقفه‌ای طولانی به عرصه موسیقی بازگشته است، قطعه‌ای را برای این فیلم و در وصف شهید احمد کاظمی خوانده است که همزمان با اکران «احمد» رونمایی خواهد شد.

«احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی‌نوری، پس از دو سال از چهارشنبه ٢۶ آذر توسط پخش بهمن سبز و به سرگروهی سینما فرهنگ به اکران در می‌آید.

این اثر بر اساس روایتی واقعی ساخته شده است و به حماسه ناگفته شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت نخست و پرالتهاب زلزله مهیب بم به عنوان یک حادثه تراژیک ملی می‌پردازد.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده و عماد درویشی در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی‌ می‌کنند. ساره رشیدی برای این اثر برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد.

«احمد»، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر است که نخستین‌بار در چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و برنده ۳ سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی، بهترین جلوه‌های ویژه بصری و جایزه ویژه گوهرشاد شد.

کد خبر 6683270
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها